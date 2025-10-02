Logo strona główna
Świat

Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie

Baszszar al-Asad z żoną podczas otwarcia igrzysk azjatyckich w 2023 roku
Starcia lojalistów Asada z siłami bezpieczeństwa (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: Reuters
Baszar al-Asad trafił do szpitala. Ktoś próbował go otruć, jednak jego stan jest stabilny i ścigany za zbrodnie wojenne obalony syryjski dyktator opuścił już szpital - podało w czwartek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Od czasu ucieczki z Syrii w grudniu zeszłego roku 60-letni Asad przebywa w Rosji, która przyznała jemu i jego rodzinie azyl polityczny. Asad prawdopodobnie żyjący teraz w Moskwie nie pokazuje się publicznie i - jak się uważa -­­ jest chroniony przez rosyjskie służby specjalne.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), powołującego się na "prywatne źródło", Asad miał jednak ostatnio w stanie krytycznym trafić do szpitala pod Moskwą po próbie otrucia. Jak jednak dalej informuje organizacja z siedzibą w Londynie, w poniedziałek został z niego wypisany i jego stan jest podobno stabilny.

Ze względów bezpieczeństwa w czasie jego hospitalizacji jedyną osobą, która mogła go odwiedzić, był jego młodszy brat Maher.

Niezwykłe fakty. Ostatnie chwile reżimu Asada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niezwykłe fakty. Ostatnie chwile reżimu Asada

Jak twierdzi źródło cytowane przez Obserwatorium, celem próby otrucia Asada miało być "skompromitowanie rosyjskiego rządu i oskarżenie go o bycie współwinnym" jego śmierci. Rosyjskie władze do tej pory nie odniosły się do doniesień SOHR.

Nowe władze Syrii domagają się ekstradycji dyktatora, który rządził tym krajem w latach 2000-2024, ale Rosja odmawia jego wydania.

Baszszar al-Asad z żoną podczas otwarcia igrzysk azjatyckich w 2023 roku
Baszszar al-Asad z żoną podczas otwarcia igrzysk azjatyckich w 2023 roku
Źródło: Zhizhao Wu/Getty Images

Departament Stanu USA szacuje, że majątek rodziny Asada, poukrywany na różnych kontach i w różnych krajach, w spółkach zarejestrowanych na inne osoby czy w nieruchomościach, sięga dwóch miliardów dolarów.

Brytyjski dziennik "Daily Mail" podał, że rodzina Asada miała w ostatnich latach kupić w Moskwie co najmniej 20 apartamentów o łącznej wartości 30 mln funtów.

pc

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zhizhao Wu/Getty Images

Baszar al-AsadRosjaSyria
