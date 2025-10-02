Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie

Starcia lojalistów Asada z siłami bezpieczeństwa (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od czasu ucieczki z Syrii w grudniu zeszłego roku 60-letni Asad przebywa w Rosji, która przyznała jemu i jego rodzinie azyl polityczny. Asad prawdopodobnie żyjący teraz w Moskwie nie pokazuje się publicznie i - jak się uważa -­­ jest chroniony przez rosyjskie służby specjalne.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR), powołującego się na "prywatne źródło", Asad miał jednak ostatnio w stanie krytycznym trafić do szpitala pod Moskwą po próbie otrucia. Jak jednak dalej informuje organizacja z siedzibą w Londynie, w poniedziałek został z niego wypisany i jego stan jest podobno stabilny.

Ze względów bezpieczeństwa w czasie jego hospitalizacji jedyną osobą, która mogła go odwiedzić, był jego młodszy brat Maher.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Niezwykłe fakty. Ostatnie chwile reżimu Asada

Jak twierdzi źródło cytowane przez Obserwatorium, celem próby otrucia Asada miało być "skompromitowanie rosyjskiego rządu i oskarżenie go o bycie współwinnym" jego śmierci. Rosyjskie władze do tej pory nie odniosły się do doniesień SOHR.

Nowe władze Syrii domagają się ekstradycji dyktatora, który rządził tym krajem w latach 2000-2024, ale Rosja odmawia jego wydania.

Baszszar al-Asad z żoną podczas otwarcia igrzysk azjatyckich w 2023 roku Źródło: Zhizhao Wu/Getty Images

Departament Stanu USA szacuje, że majątek rodziny Asada, poukrywany na różnych kontach i w różnych krajach, w spółkach zarejestrowanych na inne osoby czy w nieruchomościach, sięga dwóch miliardów dolarów.

Brytyjski dziennik "Daily Mail" podał, że rodzina Asada miała w ostatnich latach kupić w Moskwie co najmniej 20 apartamentów o łącznej wartości 30 mln funtów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD