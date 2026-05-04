Świat "Burmistrz Ameryki" w stanie krytycznym w szpitalu

Rudy Giuliani to były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa

Były burmistrz Nowego Jorku i jeden z kluczowych sojuszników Trumpa, 81-letni Rudy Giuliani, przebywa obecnie w jednym ze szpitali na Florydzie - przekazał w niedzielę na portalu X Ted Goodman, jego rzecznik. Nie sprecyzował, kiedy polityk trafił do szpitala, nie podał też powodów hospitalizacji informując, że Giuliani "pozostaje w stanie krytycznym, ale stabilnym". Poprosił o modlitwę. "Burmistrz Giuliani to wojownik, który z niezłomną siłą stawiał czoła każdemu wyzwaniu w życiu i teraz również walczy" - podkreślił Goodman.

Giuliani w szpitalu - prezydent USA atakuje demokratów

Donald Trump, komentując na portalu Truth Social hospitalizację Giulianiego, nazwał go "prawdziwym wojownikiem i zdecydowanie najlepszym dotychczas burmistrzem w historii Nowego Jorku". Prezydent wykorzystał okazję, by skrytykować demokratów i powtórzyć twierdzenia o sfałszowaniu wyborów z 2020 roku. "Co za tragedia, że ​​tak źle potraktowali go radykalni lewicowi szaleńcy". Dodał we wpisie, że Giuliani "miał rację we wszystkim". "Oszukiwali w wyborach, zmyślili setki historii, zrobili wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz Naród, a teraz spójrzcie na Rudy'ego. Jakie to smutne!".

Rudy Giuliani został burmistrzem Nowego Jorku w styczniu 1994 roku i sprawował ten urząd do grudnia 2001 roku. Zasłynął m.in. za sprawą swojej walki z przestępczością w mieście, do jego popularności przyczyniła się również jego postawa przy zarządzaniu miastem po atakach terrorystycznych z września 2001 roku. Zyskał wówczas przydomek "Burmistrza Ameryki", został też Człowiekiem Roku tygodnika "Time".

W czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa pracował jako osobisty prawnik prezydenta i "szybko uwikłał się w szereg śledztw związanych z jego prezydenturą" - przypomina "The New York Times". Poniósł poważne konsekwencje za swoje wysiłki na rzecz unieważnienia wyborów w 2020 roku po porażce Trumpa z Joe Bidenem. Został pozbawiony prawa wykonywania zawodu w Waszyngtonie i Nowym Jorku. W ostatnich latach zmagał się z problemami finansowymi i prawnymi, latem 2025 miał wypadek samochodowy. W ubiegłym roku został powołany przez Trumpa na doradcę w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

