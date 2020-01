Za brexit Zjednoczone Królestwo może zapłacić Szkocją

Do uzyskania przewagi w sondażu przez zwolenników niepodległości przyczyniły się dwie główne grupy. Pierwsza to ci, którzy zagłosowali przeciwko niepodległości i za pozostaniem w UE - ponad jedna piąta z nich teraz poparłaby niepodległość, widząc w niej szansę na członkostwo w UE. W referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w Szkocji 62 procent wyborców opowiedziało się za pozostaniem w UE.

Druga grupa to ci, którzy nie głosowali w jednym lub w obu referendach - teraz połowa z nich mówi, że poparłaby niepodległość, jedna czwarta - że byłaby jej przeciwna. To również przechyla szalę sondażową na korzyść secesji, ale nie wiadomo, czy ankietowani z tej grupy faktycznie wzięliby udział w referendum.

Londyńskie weto

O ile przewaga zwolenników niepodległości jest dobrą wiadomością dla szefowej szkockiego rządu Nicoli Sturgeon, to odpowiedzi na dwa kolejne pytania - zdecydowanie gorszą. Wyraźna większość Szkotów - 56 do 34 proc. - wcale nie chce nowego referendum w tym roku, większość nie chce go także w przyszłym roku po kolejnych wyborach do szkockiego parlamentu. Dopiero w perspektywie pięciu lat przewagę zyskują ci, którzy chcą nowego plebiscytu.