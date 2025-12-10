Logo strona główna
Świat

Kontrowersyjna ustawa z poparciem parlamentu. Głosowanie poprzedziła awantura

Funkcjonariusze wyprowadzają wykluczonego parlamentarzystę podczas zamieszek w brazylijskim parlamencie
Zamieszki w brazylijskim parlamencie
Niższa izba brazylijskiego parlamentu przyjęła ustawę, na mocy której może zostać skrócony wyrok odsiadującego 27 lat więzienia byłego prezydenta Jaira Bolsonaro - przekazała AFP. Bolsonaro został skazany za próbę zamachu stanu. Głosowanie nad ustawą poprzedziła awantura na sali obrad.

Ustawa skraca wyroki za przestępstwa związane z zamachem stanu. Jak donosi agencja AFP, została przyjęta w środę nad ranem przez niższą izbę parlamentu. O jej dalszych losach zdecyduje Senat.

Na mocy nowej ustawy Bolsonaro mógłby opuścić więzienie po dwóch latach i czterech miesiącach. Wyrok, jaki usłyszał we wrześniu, to 27 lat i trzy miesiące. Odbywanie kary zaczął w listopadzie.

Awantura w parlamencie

Debata nad ustawą autorstwa konserwatystów, sojuszników Bolsonaro, rozpoczęła się we wtorek wieczorem. Szybko przerodziła się ona w awanturę i przepychanki. Jeden z lewicowych posłów, Glauber Braga, został siłą usunięty przez policję po próbie zakłócenia obrad. Okupował on fotel przewodniczącego, protestując przeciwko "próbie zamachu stanu".

Na nagraniach widać również przepychanki deputowanych z funkcjonariuszami. Transmisja obrad została wówczas przerwana, a reporterzy usunięci z sali. Działanie to zostało potępione jako cenzura przez grupę reprezentującą dziennikarzy.

Funkcjonariusze wyprowadzają wykluczonego parlamentarzystę podczas zamieszek w brazylijskim parlamencie
Funkcjonariusze wyprowadzają wykluczonego parlamentarzystę podczas zamieszek w brazylijskim parlamencie
Źródło: PAP/EPA/Andre Borges
Jeden z posłów został siłą usunięty z sali za zakłócanie obrad
Jeden z posłów został siłą usunięty z sali za zakłócanie obrad
Źródło: PAP/EPA/Andre Borges

Sprawa Bolsonaro

Jair Bolsonaro, polityk określany jako skrajnie prawicowy, został we wrześniu skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia za kierowanie grupą, która spiskowała z zamiarem przeprowadzenia zamachu stanu. Celem tych działań miało być utrzymanie się u władzy po porażce w wyborach z 2022 roku, gdy władzę przejął Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro nie uznał wyników wyborów po ich ogłoszeniu, a jego wyborcy przeprowadzili szturm na budynki rządowe.

Po ogłoszeniu wyroku Bolsonaro najpierw przebywał w areszcie domowym, potem został jednak zatrzymany i wtrącony do więzienia. Wyrok skrytykował jego polityczny sojusznik, Donald Trump, nazywając proces "polowaniem na czarownice". Sam Trump miał postawione zarzuty za swoje działania w celu odwrócenia wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku. Śledztwo dotyczyło również jego roli w podżeganiu do szturmu na Kapitol.

Były prezydent Brazylii skazany na 27 lat więzienia

Były prezydent Brazylii skazany na 27 lat więzienia

Były prezydent trafi na 27 lat do więzienia

Były prezydent trafi na 27 lat do więzienia

Autorka/Autor: mgk/ft

Źródło: tvn24.pl, Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Andre Borges

BrazyliaJair Bolsonaro
