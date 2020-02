157 osób zginęło. Zapowiedź publikacji części raportu o katastrofie

- Nie jesteśmy jeszcze gotowi na opublikowanie finalnej wersji raportu, dlatego publikujemy jego część. Zostanie on zaprezentowany przed rocznicą katastrofy - powiedział w rozmowie z agencją Reutera szef zespołu dochodzeniowego Amdye Ayalew.

Zgodnie z zasadami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Etiopia powinna opublikować go do 10 marca, czyli do rocznicy katastrofy. Organizacja nie uczestniczy w dochodzeniach w sprawie tego zdarzenia.