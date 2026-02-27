Bill Clinton zeznaje w sprawie Epsteina. "Wiem, co widziałem"

Bill i Hillary Clintonowie zgodzili się zeznawać w sprawie Epsteina Źródło: TVN24

"Jako osoba, która wychowała się w domu, w którym dochodziło do przemocy, nie tylko nie wsiadłbym do jego samolotu, gdybym miał jakiekolwiek pojęcie o tym, co robił, ale też sam bym go wydał" - tak przed przesłuchaniem napisał na X Bill Clinton. Opublikował też swoją mowę wstępną.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026 Rozwiń

"Wiem, co widziałem i, co ważniejsze, wiem, czego nie widziałem. Wiem, co zrobiłem, a, co ważniejsze, czego nie zrobiłem. Niczego nie widziałem i nie zrobiłem nic złego". Bill Clinton o znajomości z Jeffreyem Epsteinem

Clinton przekonywał, że "dziewczęta i kobiety, których życie zniszczył Jeffrey Epstein, zasługują nie tylko na sprawiedliwość, ale też na uleczenie (ran)". Uznał, że czekają na to zbyt długo. "Chociaż moja krótka znajomość z Epsteinem zakończyła się na wiele lat przed ujawnieniem jego przestępstw, a podczas naszych ograniczonych kontaktów nie zaobserwowałem żadnych oznak tego, co naprawdę się działo, jestem tutaj, aby podzielić się tą niewielką wiedzą, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości" - oznajmił Clinton.

Przed Billem Clintonem zeznawała Hillary Clinton

Stacja CNN podała, że Clinton wygłosił mowę wstępną, po czym rozpoczęło się jego przesłuchanie. To pierwsze zeznania głowy państwa przed komisją Kongresu od ponad 40 lat. W 1983 roku przed komisją sprawiedliwości występował prezydent Gerald Ford na temat ułaskawienia swojego poprzednika Richarda Nixona.

Były prezydent zeznaje pod przysięgą za zamkniętymi drzwiami w Chappaqua w stanie Nowy Jork, gdzie mieszka wraz z żoną Hillary, która dzień wcześniej również odpowiadała na pytania komisji w sprawie Epsteina przez około sześć godzin. Była sekretarz stanu oświadczyła, że nie posiada informacji na temat działań przestępczych Epsteina ani jego partnerki Ghislaine Maxwell oraz nigdy go nie spotkała.

Szef komisji nadzoru Izby Reprezentatnów James Comer nie wykluczył, że przesłuchanie Clintona będzie trwało jeszcze dłużej niż sesja pytań z udziałem jego żony.

Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA Źródło: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Znajomość Epstein - Clintonowie

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Jak twierdzi, nie miał wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku.

W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet. Epstein kilka razy miał odwiedzić Biały Dom za czasów administracji Clintona.

Bill Clinton, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein Źródło: House Oversight Democrats

Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z finansistą skazanym za wykorzystywanie nieletnich. Epstein w 2019 roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Wiceszef komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów, Robert Garcia z Partii Demokratycznej, wezwał prezydenta Trumpa do wzięcia udziału w przesłuchaniu. - Republikanie ustanowili nowy precedens, jakim jest wezwanie prezydentów i byłych prezydentów do złożenia zeznań. (...) Teraz prosimy i żądamy, aby prezydent Trump oficjalnie stawił się i złożył zeznania przed komisją nadzoru. Pojawia się on w aktach Epsteina, obok Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell więcej razy niż ktokolwiek inny - powiedział demokrata.

