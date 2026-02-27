Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bill Clinton zeznaje w sprawie Epsteina. "Wiem, co widziałem"

Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Bill i Hillary Clintonowie zgodzili się zeznawać w sprawie Epsteina
Źródło: TVN24
Były amerykański prezydent Bill Clinton pojawił się w piątek przed komisją nadzoru Izby Reprezentantów. Odpowiada na pytania dotyczące jego potencjalnych związków z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Wcześniej Clinton wydał oświadczenie, w którym odciął się od Epsteina.

"Jako osoba, która wychowała się w domu, w którym dochodziło do przemocy, nie tylko nie wsiadłbym do jego samolotu, gdybym miał jakiekolwiek pojęcie o tym, co robił, ale też sam bym go wydał" - tak przed przesłuchaniem napisał na X Bill Clinton. Opublikował też swoją mowę wstępną.

"Wiem, co widziałem i, co ważniejsze, wiem, czego nie widziałem. Wiem, co zrobiłem, a, co ważniejsze, czego nie zrobiłem. Niczego nie widziałem i nie zrobiłem nic złego".
Bill Clinton o znajomości z Jeffreyem Epsteinem

Clinton przekonywał, że "dziewczęta i kobiety, których życie zniszczył Jeffrey Epstein, zasługują nie tylko na sprawiedliwość, ale też na uleczenie (ran)". Uznał, że czekają na to zbyt długo. "Chociaż moja krótka znajomość z Epsteinem zakończyła się na wiele lat przed ujawnieniem jego przestępstw, a podczas naszych ograniczonych kontaktów nie zaobserwowałem żadnych oznak tego, co naprawdę się działo, jestem tutaj, aby podzielić się tą niewielką wiedzą, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości" - oznajmił Clinton.

Przed Billem Clintonem zeznawała Hillary Clinton

Stacja CNN podała, że Clinton wygłosił mowę wstępną, po czym rozpoczęło się jego przesłuchanie. To pierwsze zeznania głowy państwa przed komisją Kongresu od ponad 40 lat. W 1983 roku przed komisją sprawiedliwości występował prezydent Gerald Ford na temat ułaskawienia swojego poprzednika Richarda Nixona.

Były prezydent zeznaje pod przysięgą za zamkniętymi drzwiami w Chappaqua w stanie Nowy Jork, gdzie mieszka wraz z żoną Hillary, która dzień wcześniej również odpowiadała na pytania komisji w sprawie Epsteina przez około sześć godzin. Była sekretarz stanu oświadczyła, że nie posiada informacji na temat działań przestępczych Epsteina ani jego partnerki Ghislaine Maxwell oraz nigdy go nie spotkała.

Clinton zeznawała. W pewnym momencie "zrobiło się dość nietypowo"
Dowiedz się więcej:

Clinton zeznawała. W pewnym momencie "zrobiło się dość nietypowo"

Szef komisji nadzoru Izby Reprezentatnów James Comer nie wykluczył, że przesłuchanie Clintona będzie trwało jeszcze dłużej niż sesja pytań z udziałem jego żony.

Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Źródło: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Znajomość Epstein - Clintonowie

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Jak twierdzi, nie miał wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy
Bill i Hillary Clintonowie
"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina
Zdjęcie Kevina Spacey i Billa Clintona w aktach sprawy Jeffreya Epsteina
Afera Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. Media o "wycieczkach pedofilów"

W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet. Epstein kilka razy miał odwiedzić Biały Dom za czasów administracji Clintona.

Bill Clinton, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein
Bill Clinton, Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein
Źródło: House Oversight Democrats

Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z finansistą skazanym za wykorzystywanie nieletnich. Epstein w 2019 roku popełnił samobójstwo w areszcie.

Wiceszef komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów, Robert Garcia z Partii Demokratycznej, wezwał prezydenta Trumpa do wzięcia udziału w przesłuchaniu. - Republikanie ustanowili nowy precedens, jakim jest wezwanie prezydentów i byłych prezydentów do złożenia zeznań. (...) Teraz prosimy i żądamy, aby prezydent Trump oficjalnie stawił się i złożył zeznania przed komisją nadzoru. Pojawia się on w aktach Epsteina, obok Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell więcej razy niż ktokolwiek inny - powiedział demokrata.

OGLĄDAJ: Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”
pc

Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Adrian Wróbel /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Udostępnij:
Tagi:
Bill ClintonHillary ClintonPartia Demokratyczna USAUSAJeffrey Epstein
Czytaj także:
imageTitle
Niesamowite emocje w Rydze. Wygrana w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
BIZNES
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska prezeską nowego stowarzyszenia. "Wybraliśmy zarząd"
Paul Thomas Anderson z BAFTA dla najlepszego reżysera
"Jeśli nie teraz, to nigdy". Czy w tym roku rozbije oscarowy bank?
Justyna Kobus
Wypadek w Mediolanie
Tramwaj wykoleił się i przygniótł ludzi na ulicy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
BIZNES
Artur Łącki
"K***a" z sejmowej mównicy. Poseł tłumaczy: to normalne słownictwo
Tomasz Pupiec
imageTitle
Poważna kraksa. Zawodnik na intensywnej terapii
EUROSPORT
Ukraińska rakieta Flamingo. Zdjęcie ilustracyjne
Flamingi uderzyły. Czy zmienią przebieg wojny?
Tatiana Serwetnyk
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
WARSZAWA
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
METEO
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
BIZNES
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki
Katowice
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
BIZNES
PiS, Sejm, SAFE
PiS chciał poprawki, głosował przeciwko. "Pogubili się"
imageTitle
W Walii mistrzowie świata odpadają jeden za drugim
EUROSPORT
imageTitle
Nie dziwi się podwyżce dla Piesiewicza. "Prezes zasłużył"
EUROSPORT
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony internetowe". Oszukali kilkanaście osób
WARSZAWA
GettyImages-2236630192
"Kuba dziś pachnie jak wędzarnia". To koniec?
Maciej Michałek
Mikołaj Dorożała
Wiceminister odchodzi z partii. "Pozostaję na najważniejszym dla mnie froncie"
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
WARSZAWA
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
METEO
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSZ ostrzega Polaków. Apel o "natychmiastowe opuszczenie" trzech krajów
Świat
imageTitle
Norwegowie znów na cenzurowanym. Zadecydowały trzy milimetry
EUROSPORT
shutterstock_2021436914
"Łagodna" używka? Ryzyko psychozy rośnie po niej o ponad 90 procent
Zdrowie
Sąd Najwyższy Warszawa
Wybrano kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Kto skorzysta na programie SAFE? Do kiedy należy spłacić pożyczkę?
Doprowadzenie na komendę policji podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek z zarzutami
Opole
Wyciek ropy
"Usłyszałem trzy wybuchy. Myślałem, że doszło do jakiejś eksplozji"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica