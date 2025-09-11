Logo strona główna
Świat

Chichanouska: Łukaszenka nie ma żadnych dobrych intencji

Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Cichanouska o uwolnieniu białoruskich więźniów politycznych: Łukaszenka nie może mieć żadnych dobrych intencji
Źródło: TVN24
Alaksandr Łukaszanka chce przetrwać politycznie. Nie ma poparcia Białorusinów i jest sługą interesów Władimira Putina - powiedziała w czwartek liderka białoruskiej demokratycznej opozycji Swiatłana Cichanouska. Skomentowała w ten sposób uwolnienie kilkudziesięciu więźniów politycznych w jej kraju. W więzieniach Łukaszenki wciąż przebywa ponad 1300 niesłusznie skazanych.
Kluczowe fakty:

Cichanouska została zapytana przez reportera TVN24 Macieja Warsińskiego, czy w związku z uwolnieniem w jej kraju 52 więźniów wierzy w dobre intencje Alaksandra Łukaszenki. - Łukaszenka nie może mieć żadnych dobrych intencji. On chce przetrwać politycznie w czasie, kiedy nie popierają go Białorusini, kiedy jest sługą interesów Putina, a nie Białorusi - odpowiedziała.

Podkreśliła, że nie należy Łukaszence "przypisywać żadnego humanitaryzmu", a zwolnienie więźniów wynika z ciągłej pracy demokratycznej opozycji, stanowiska Unii Europejskiej i wysiłków dyplomatycznych USA. - Gdyby nie te wszystkie elementy, Łukaszenka przenigdy tych ludzi by nie uwolnił - dodała.

Swiatłana Cichanouska
Swiatłana Cichanouska
Źródło: Valdemar Doveiko/PAP

Przestrzegła też przed zmianą polityki wobec reżimu białoruskiego dyktatora. - Utrzymujcie izolację, utrzymujcie nacisk na ten niedemokratyczny reżim. To jest jedyny sposób, aby doprowadzić do zwolnienia reszty więźniów - stwierdziła Cichanouska.

Oceniła też, że prezydent USA Donald Trump "ma wystarczająco dużo siły, aby doprowadzić do uwolnienia wszystkich" politycznych więźniów. - Teraz korzysta z marchewki, ale ma jeszcze w zanadrzu kij - mówiła.

Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwolnieni na Białorusi więźniowie już w Wilnie

Cichanouska o zdjęciu części sankcji z Białorusi: może otworzyć furtki dla Rosji

Cichanouska odniosła się też do zapowiedzi zdjęcia amerykańskich sankcji na białoruskie linie lotnicze Belavia. Stwierdziła, że jest to "cena, którą płaci strona amerykańska" i że jest to "wyjątek z sankcyjnej polityki" Zachodu.

Ostrzegła zarazem, że "może to otworzyć pewne furtki prawne dla Rosji, która może z tego skorzystać do celów wojskowych".

We wcześniejszym oświadczeniu dla Agencji Reutera białoruska opozycjonistka zwróciła uwagę, że Rosja może wykorzystać tę sytuację do nabywania części zamiennych zza granicy. "Zdjęcie sankcji umożliwi Białorusi zakup części zamiennych dla państwowych linii lotniczych, ale może również otworzyć lukę prawną dla Rosji w zakresie pozyskiwania części za pośrednictwem Belavii" - napisała.

Łatuszka: Łukaszenka ma cel
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łatuszka: Łukaszenka ma cel

Białoruś zwolniła więźniów

Wcześniej w czwartek ambasada USA w Wilnie poinformowała, że Białoruś zwolniła z więzień 52 osoby, w tym 14 cudzoziemców. Jak przekazał rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński, trzy osoby w tej grupie to obywatele Polski, ale nie ma wśród nich Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i lidera polskiej mniejszości na Białorusi.

OGLĄDAJ: Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki
pc

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Telewizja Biełsat podała, że kilku uwolnionych więźniów odmówiło opuszczenia kraju. Przebywają oni na pasie granicznym między Białorusią i Litwą. Wśród nich jest długoletni opozycjonista, były kandydat na prezydenta Mikoła Statkiewicz.

Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Źródło: PAP/EPA/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

Z kolei przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa John Coale zakomunikował, że Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia i chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku. Coale ogłosił to podczas spotkania z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

OGLĄDAJ: Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki
pc

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

