Łukaszenka "łapówkarzem" roku. Jurorzy byli jednomyślni

Alaksandr Łukaszenka stanął na czele tegorocznego rankingu "łapówkarzy" OCCRP, międzynarodowego konsorcjum badaczy zajmujących się monitorowaniem korupcji i dziennikarzy śledczych. Białoruski przywódca otrzymał ten tytuł "za wszystko, co zrobił na rzecz zorganizowanej działalności przestępczej i korupcji" w kraju. Jurorzy byli jednomyślni.

Jak wskazano we wtorek w komunikacie organizacji, Łukaszenka, "ostatni brutalny dyktator Europy", otrzymał tytuł "łapówkarza" roku "za wszystko, co zrobił na rzecz zorganizowanej działalności przestępczej i korupcji".

Członkowie jury nie mieli wątpliwości

W jury zasiadało sześć osób – dziennikarze i badacze, którzy zajmują się monitorowaniem korupcji. Jak wskazano, nie mieli oni wątpliwości co do wyboru, chociaż nominowanych było aż 1167 osób. Po raz pierwszy w ciągu dekady decyzja jurorów była jednomyślna - podkreślono.

Wśród działań białoruskiego dyktatora wskazano finansowanie oligarchów bliskich rodzinie Łukaszenków, zmuszenie do lądowania na lotnisku w Mińsku samolotu Ryanair (lecącego z Aten do Wilna), na pokładzie którego znajdował się opozycyjny aktywista Raman Pratasiewicz, wywołanie kryzysu granicznego z UE przez zwabienie do kraju tysięcy uchodźców, promowanie dezinformacji i fake newsów na temat pandemii COVID-19.