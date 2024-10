Prezydent USA Joe Biden podczas swojej wizyty w Berlinie spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Powiedział, że obecnie nie ma konsensusu w kwestii zezwolenia na używanie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu, dostarczanej Kijowowi przez zachodnich sojuszników, przeciwko celom w głębi Rosji. Natomiast Starmer ocenił, że kraj rządzony przez Władimira Putina "słabnie" i odniósł się do doniesień dotyczących planów udziału żołnierzy z Korei Północnej w wojnie na Ukrainie.

W wydanej po spotkaniu wspólnej deklaracji, opublikowanej przez niemiecki rząd, czterej przywódcy potwierdzili swoją "determinację" we wspieraniu Ukrainy w wojnie z rosyjskim agresorem i w wysiłkach Kijowa na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na prawie międzynarodowym, w tym Karcie Narodów Zjednoczonych oraz poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej".

Biden: nie ma konsensusu w kwestii używania zachodniej broni dalekiego zasięgu

Starmer: Rosja słabnie

Natomiast brytyjski premier Keir Starmer odniósł się do doniesień dotyczących planów udziału żołnierzy z Korei Północnej w wojnie przeciwko Ukrainie. Stwierdził, że jeśli te się potwierdzą, będzie to wyrazem "poziomu desperacji" Rosji w jej wojnie z Ukrainą. - Rosja słabnie – powiedział Starmer i podkreślił, że zachodni sojusznicy pozostają "całkowicie zaangażowani" we wspieranie Kijowa.