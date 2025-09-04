Auto wjechało w grupę dzieci. Są ranni

Do wypadku doszło na Seestrasse w dzielnicy Wedding w Berlinie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło około godziny 13.10 przy skrzyżowaniu ulic Seestrasse i Dohnagestell w dzielnicy Wedding w środkowej części Berlina.

Jak donosi "Bild", według wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki BMW mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem podczas skręcania i staranował grupę dzieci w wieku 7-8 lat.

🚨 BREAKING: A man drove his car into a crowd in Berlin. Children are said to be among the injured.



Według informacji dziennika poważnie ranna została opiekunka grupy, a troje spośród 15 dzieci odniosło lekkie obrażenia. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Kierowca bmw nie odniósł obrażeń - na zdjęciach opublikowanych przez niemieckie media widać, jak oparty o samochód rozmawia z funkcjonariuszami policji. "Bild" zwraca uwagę, że lewy przedni reflektor pojazdu jest uszkodzony.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe i policyjne. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.