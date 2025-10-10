Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

New York Times: człowiek Trumpa "od załatwiania interesów" odniósł sukces w sprawie Strefy Gazy

Benjamin Netanjahu spotkał się ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem
Mieszkańcy Tel Awiwu i Strefy Gazy świętują po porozumieniu Izraela z Hamasem
Źródło: TVN24, Reuters
Specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i zięć amerykańskiego przywódcy, a zarazem "człowiek od załatwiania interesów", Jared Kushner, wzięli udział w spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Dziennik "New York Times" przekazał, że Kushner udał się we wtorek do Egiptu wraz z Witkoffem i odniósł sukces.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w czwartek wieczorem w Jerozolimie z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po spotkaniu Amerykanie dołączyli do posiedzenia izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa, które ma przyjąć pierwszy etap planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Witkoff jest specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu. Kushner w przeszłości pełnił tę funkcję, a prywatnie jest zięciem Trumpa i - zdaniem "New York Timesa" - "człowiekiem od załatwiania interesów".

Amerykańscy wysłannicy przybyli do Izraela bezpośrednio z Egiptu, gdzie uczestniczyli w negocjowaniu porozumienia z Hamasem. Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się na przyjęcie pierwszego etapu planu.

Benjamin Netanjahu spotkał się ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem
Benjamin Netanjahu spotkał się ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem
Źródło: Maayan Toaf/PAP/EPA

Pierwsza faza porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem, który podziękował im i Trumpowi za wynegocjowanie umowy.

New York Times: jak Kushner pomógł w osiągnięciu porozumienia

44-letni Kushner nawiązał stosunki dyplomatyczne z krajami arabskimi, pracując jako doradca w pierwszej kadencji Trumpa. Stał się kluczowym architektem Porozumień Abrahamowych, zestawu umów dyplomatycznych, które normalizowały stosunki między Izraelem a państwami arabskimi - zwrócił uwagę "New York Times".

Dziennik przekazał, że Kushner udał się we wtorek do Egiptu wraz z Witkoffem i odniósł sukces. Obaj dołączyli do grupy mediatorów, którzy pracowali tam już od kilku dni, aby przekonać Hamas do rozbrojenia i wydania izraelskich zakładników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marwan al-Barghusi
Ma pięć wyroków dożywocia. Kim jest palestyński "więzień numer jeden"
Helikopter transportujący izraelskich zakładników
Trump o dacie uwolnienia zakładników Hamasu
Strefa Gazy
Pokój w Strefie Gazy? "Nieco przerysowane"

W czasie lotu obaj rozważali strategie, które - ich zdaniem - mogłyby doprowadzić do rozpadu porozumienia i co mogliby zrobić, aby je uratować. Kiedy obaj mężczyźni pracują, Kushner często szkicuje plany, podczas gdy Witkoff zajmuje się telefonami - przekazał "NYT".

- W nowojorskim sektorze nieruchomości ciągle prowadzi się negocjacje - powiedział Kushner. - Ale zanim podpisze się kontrakt i zainwestuje duże pieniądze, trzeba sporo wynegocjować. Myślę, że po prostu przywykliśmy do skomplikowanych, bardzo dynamicznych umów, w których biorą udział złożone postacie - dodał.

Izrael zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego Trumpa

Kancelaria premiera Benjamina Netanjahu poinformowała, że izraelski rząd zatwierdził w nocy z czwartku na piątek pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Pierwsza faza przygotowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Według upublicznionego przez media dokumentu, przyjętego podczas negocjacji w Egipcie, po zatwierdzeniu umowy przez rząd w Jerozolimie mają ustać wszystkie działania zbrojne.

Izraelskie wojska mają w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmują co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych porwanych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Maayan Toaf/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAJared KushnerSteve WitkoffBenjamin NetanjahuStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Marciniak wytypowany do meczu podwyższonego ryzyka
EUROSPORT
Przygotowania do burzy Alice w okolicach Walencji
Drogi pod wodą, zamknięte szkoły. "Nadzwyczajny stopień zagrożenia"
METEO
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
WARSZAWA
imageTitle
Afera paszportowa go nie zatrzymała. Kapitalna skuteczność
EUROSPORT
25a08593
Siemoniak: nie powinien pouczać Sikorskiego
Polska
18-latek zginął w wypadku
18-latek wbił się BMW w drzewo. Był uczniem technikum samochodowego
Olsztyn
Szymon Hołownia
Dziś przesłuchanie Hołowni w prokuraturze
Polska
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
WARSZAWA
imageTitle
Wielki pościg w Wuhanie. Wyłoniona pierwsza półfinalistka
EUROSPORT
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
BIZNES
Tragedia na parkingu w Cieszynie
Cofając na parkingu, potrącił starszego mężczyznę. Skończyło się tragicznie
Katowice
Izrael zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego
"Będziemy odgrywać bardzo silną rolę". USA wyślą żołnierzy do "monitorowania porozumienia"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: w umowie koalicyjnej nie ma Sikorskiego
Polska
imageTitle
Urban potwierdził. Kontuzja w kadrze
EUROSPORT
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona tonie w długach. Wciąż nie spłaciła Lewandowskiego
EUROSPORT
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tam może silnie wiać. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Wpadł na dopingu. Igrzyska obejrzy przed telewizorem
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
BIZNES
Książę William i król Karol
Król i książę jednym głosem w sprawie klimatu
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Wstrząsy na Filipinach. "Przygotujcie się na zniszczenia"
METEO
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
BIZNES
imageTitle
Świątek bez litości. Tę rywalkę ogrywała zawsze i wszędzie
EUROSPORT
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
WARSZAWA
Rząd Izraela ratyfikował pierwszą fazę planu pokojowego
Rząd Izraela podjął decyzję w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy
Akcja gaśnicza po rosyjskim ataku w Odessie
Zmasowany atak Rosjan. Nie żyje dziecko
Przyjęto pierwszy etap planu pokojowego Trumpa
Plan pokojowy przyjęty, przyznano literackiego Nobla, Putin o ataku na samolot
Polska
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Dziś w całym kraju przelotnie popada deszcz
METEO
50 min
pc
"Płacą i mówią: 'promuj ten lek'". Jak influencerzy zarabiają na szkodliwych suplementach
Czas przyszły

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica