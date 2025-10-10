Mieszkańcy Tel Awiwu i Strefy Gazy świętują po porozumieniu Izraela z Hamasem Źródło: TVN24, Reuters

Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się w czwartek wieczorem w Jerozolimie z amerykańskimi wysłannikami: Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po spotkaniu Amerykanie dołączyli do posiedzenia izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa, które ma przyjąć pierwszy etap planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Witkoff jest specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu. Kushner w przeszłości pełnił tę funkcję, a prywatnie jest zięciem Trumpa i - zdaniem "New York Timesa" - "człowiekiem od załatwiania interesów".

Amerykańscy wysłannicy przybyli do Izraela bezpośrednio z Egiptu, gdzie uczestniczyli w negocjowaniu porozumienia z Hamasem. Trump ogłosił, że obie strony zgodziły się na przyjęcie pierwszego etapu planu.

Benjamin Netanjahu spotkał się ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem Źródło: Maayan Toaf/PAP/EPA

Pierwsza faza porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem, który podziękował im i Trumpowi za wynegocjowanie umowy.

New York Times: jak Kushner pomógł w osiągnięciu porozumienia

44-letni Kushner nawiązał stosunki dyplomatyczne z krajami arabskimi, pracując jako doradca w pierwszej kadencji Trumpa. Stał się kluczowym architektem Porozumień Abrahamowych, zestawu umów dyplomatycznych, które normalizowały stosunki między Izraelem a państwami arabskimi - zwrócił uwagę "New York Times".

Dziennik przekazał, że Kushner udał się we wtorek do Egiptu wraz z Witkoffem i odniósł sukces. Obaj dołączyli do grupy mediatorów, którzy pracowali tam już od kilku dni, aby przekonać Hamas do rozbrojenia i wydania izraelskich zakładników.

W czasie lotu obaj rozważali strategie, które - ich zdaniem - mogłyby doprowadzić do rozpadu porozumienia i co mogliby zrobić, aby je uratować. Kiedy obaj mężczyźni pracują, Kushner często szkicuje plany, podczas gdy Witkoff zajmuje się telefonami - przekazał "NYT".

- W nowojorskim sektorze nieruchomości ciągle prowadzi się negocjacje - powiedział Kushner. - Ale zanim podpisze się kontrakt i zainwestuje duże pieniądze, trzeba sporo wynegocjować. Myślę, że po prostu przywykliśmy do skomplikowanych, bardzo dynamicznych umów, w których biorą udział złożone postacie - dodał.

Izrael zatwierdził pierwszą fazę planu pokojowego Trumpa

Kancelaria premiera Benjamina Netanjahu poinformowała, że izraelski rząd zatwierdził w nocy z czwartku na piątek pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy.

Pierwsza faza przygotowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Według upublicznionego przez media dokumentu, przyjętego podczas negocjacji w Egipcie, po zatwierdzeniu umowy przez rząd w Jerozolimie mają ustać wszystkie działania zbrojne.

Izraelskie wojska mają w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmują co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych porwanych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

