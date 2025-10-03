Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową. Wszczęto śledztwo

W pobliżu lotniska w Monachium zaobserwowano drony. Tymczasowo zawieszono loty Źródło: Reuters

Incydent zaobserwowano w czwartek około godziny 1.45 w nocy. Policja w niemieckim mieście Düren zarejestrowała 15 dronów, które nadleciały znad belgijskiej bazy wojskowej Elsenborn i wkroczyły w niemiecką przestrzeń powietrzną.

O zdarzeniu dowiedziała się stacja VRT NWS. Według jej źródeł Niemcy zgłosiły incydent do belgijskiego resortu obrony, ale informacja ta najwyraźniej nie została przekazana dalej. Stacja podkreśliła, że wciąż nie jest jasne, skąd pochodzą drony i kto nimi sterował. Jednak resort obrony potwierdził prowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Tego samego wieczoru tymczasowo zamknięto lotnisko w Monachium w Niemczech po tym, jak zaobserwowano niezidentyfikowane obiekty.

"Dziwny incydent" nad bazą w Belgii

- To bardzo dziwny incydent. W bazie Elsenborn niewiele jest do "szpiegowania". Bardziej oczywistym celem byłaby baza lotnicza Kleine-Brogel, gdzie przechowywana jest amerykańska broń jądrowa. Dopóki nie wiadomo, skąd pochodzą drony ani kto nimi sterował, trudno ocenić, co za tym stoi. Oczywiście dowodzi to potrzeby dobrych systemów, które potrafią wykrywać, śledzić i identyfikować tego typu małe drony - ocenił dla VRT ekspert ds. obronności Jens Franssen.

Baza wojskowa Elsenborn znajduje się niedaleko granicy z Niemcami. Jest to obszar wojskowy o powierzchni 28 kilometrów kwadratowych. Służy jako obóz szkoleniowy dla armii, w tym strefa bezpieczeństwa, gdzie odbywają się ćwiczenia strzeleckie i testy dronów.

