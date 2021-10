Azerbejdżan uwolnił irańskich więźniów. Odprężenie w napiętych stosunkach

Władze Azerbejdżanu uwolniły dwóch irańskich więźniów. Jest to zapewne sygnałem, że kraj zabiega o unormowanie napiętych stosunków z Iranem i chce uniknąć konfliktu o drogi tranzytowe oraz polityczną obecność Izraela w tym regionie - uważa agencja Bloomberg.

O uwolnieniu dwóch irańskich więźniów strona azerska poinformowała dzień po rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji Azerbejdżanu, Dżejhuna Bajramowa i Iranu, Hoseina Amira-Abdollahijana. Była to pierwsza bezpośrednia próba rozładowania napięć między obydwoma krajami, które narastały od połowy września.

"Strony przyjęły do wiadomości, że zaobserwowana ostatnio wroga retoryka nie odpowiada bliskim relacjom między naszymi krajami, i że konieczne jest rozstrzygnięcie różnicy zdań poprzez dialog" - poinformował w środowym komunikacie resort dyplomacji Azerbejdżanu.

Napięcie na linii Iran-Azerbejdżan

Napięcie między obydwoma krajami zaczęło rosnąć we wrześniu, gdy Azerbejdżan objął mytem irańskie ciężarówki przejeżdżające przez jego terytorium do Armenii. Konflikt nasilił się, gdy siły lądowe Iranu przeprowadziły ćwiczenia w północno-zachodniej części kraju w pobliżu granicy z Azerbejdżanem, a Teheran uzasadnił to polityczną obecnością Izraela w regionie.