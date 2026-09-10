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Świat

"Pelicot 2.0". 40-latka miała być gwałcona przez męża, nie żyje

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Jest wyrok w szokującej sprawie gwałtów na Gisele Pelicot
Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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40-letnia Austriaczka zmarła po tym, jak miała zostać wykorzystana seksualnie przez swojego 51-letniego męża, podają media, cytując ustalenia prokuratury. Zarzuty w sprawie usłyszał także inny mężczyzna.

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się pod koniec czerwca w miasteczku Marchtrenk w Austrii. Prokuratura w Wels poinformowała, że 40-letnia kobieta została znaleziona w swoim domu z rozległymi obrażeniami na ciele. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych stwierdzono jej zgon.

Obecnie śledczy prowadzą śledztwo dotyczące możliwego wykorzystania seksualnego 40-latki przez jej 51-letniego męża oraz innego mężczyznę w tym samym wieku. Obaj przebywają w areszcie - informuje CNN, powołując się na informacje od prokuratury.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn po śmierci 40-latki

Według prokuratury kobieta zmarła wskutek obrażeń po tym, jak jej mąż dopuścił się wobec niej napaści seksualnej, gdy była "w stanie skrajnego upojenia alkoholowego i w związku z tym bezbronna".

CNN informuje także, powołując się na austriackich śledczych, że obecnie tylko mąż kobiety podejrzewany jest o bezpośrednie doprowadzenie do śmierci żony. Zarzuca się mu znęcanie się nad osobą bezbronną lub niepełnosprawną, które doprowadziło do śmierci. Niewykluczone jednak, że ostatecznie zostanie mu postawiony zarzut morderstwa, w zależności od zebranych dowodów. Grozić za to może od 10 do 20 lat więzienia albo dożywocie.

Drugi aresztowany mężczyzna przyznał się do winy, a śledztwo wobec niego prowadzone jest w kierunku zarzutów za dwa przypadki napaści na osobę bezbronną lub niepełnosprawną. Grozić za to może od pięciu do 15 lat więzienia. Śledczy sprawdzają, czy również inni mężczyźni dopuszczali się podobnych nadużyć wobec kobiety.

Austriackie media określiły sprawę mianem "Pelicot 2.0", nawiązując do przypadku Francuzki Gisele Pelicot. Kobieta przez lata była odurzana przez swojego męża, Dominique'a Pelicot i gwałcona, a mężczyzna zachęcał też dziesiątki innych mężczyzn, aby robili to samo, gdy była ona nieprzytomna. Sąd we francuskim Awinionie w grudniu 2024 roku uznał winnymi wszystkich 51 mężczyzn oskarżonych w sprawie odurzania i gwałtów na Gisèle Pelicot.

Źródło: CNN, diepresse.com, tvn24.pl
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Tagi:
AustriaPrzemoc seksualna
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