Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat

Chcą zakazu wjazdu dla prezydenta. Protesty przeciwko wizycie

Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Ewa Gajos o strzelaninie w Sydney. "Strzelali przez ponad 10 minut do osób, przebywających na plaży"
Źródło: TVN24, Reuters
Tysiące Australijczyków na początku tygodnia wyszło na ulice, by zaprotestować przeciwko wizycie prezydenta Izraela Izaaka Herzoga. Ma ona związek z masakrą na plaży Bondi, do której doszło w grudniu.

Herzog przybył do Australii na zaproszenie premiera Anthony'ego Albanese w następstwie masakry z 14 grudnia 2025 na plaży Bondi w Sydney, w której zginęło 15 osób. Dwóch zamachowców otworzyło ogień, gdy na plaży odbywała się impreza z okazji żydowskiego Święta Świateł (Chanuki).

Izraelski przywódca rozpoczął czterodniową wizytę od złożenia wieńca w miejscu upamiętnienia ofiar zamachu w pobliżu plaży. - Wszyscy pamiętamy bojkoty, groźby, kolegów, którzy odwrócili się od swoich żydowskich przyjaciół… To było preludium do Bondi - mówił Herzog podczas wystąpienia w centrum kongresowym w Sydney w poniedziałek.

Wyrwał broń z rąk zamachowca, dostał dwa i pół miliona dolarów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyrwał broń z rąk zamachowca, dostał dwa i pół miliona dolarów

Protestują przeciwko wizycie prezydenta

Wizycie prezydenta Izraela towarzyszą protesty w szeregu australijskich miast. Tysiące osób oburzonych zaproszeniem wystosowanym przez Albanese protestowały m.in. przed ratuszem w Sydney. Miejscowa policja poinformowała o zatrzymaniu 27 osób, w tym 10 za napaść na policjantów po serii przepychanek.

Tego samego dnia Palestine Action Group - organizator protestu - przegrała w sądzie proces, w którym zarzucała władzom bezprawne wdrożenie ograniczeń w związku z wizytą Herzoga. Rząd stanu Nowa Południowa Walia uznał wizytę izraelskiego przywódcy za "ważne wydarzenie", co dało policji większe uprawnienia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem tłumu, utrzymywania dystansu między wrogimi grupami oraz ograniczania ryzyka konfrontacji - wylicza portal ABC News.

Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/FLAVIO BRANCALEONE

30-letni uczestnik protestu w Sydney w rozmowie z agencją Reuters określił masakrę na plaży Bondi jako "okropną", jednocześnie stwierdził, że Palestyńczycy nie doczekali się "żadnego uznania" ze strony władz Australii, z kolei Herzog "uchylił się od wszystkich pytań dotyczących okupacji [Strefy Gazy - red.]".

Shamikh Badra, który przeprowadził się do Sydney 11 lat temu, powiedział do zgromadzonych przed ratuszem, że od ponad dwóch lat nie miał kontaktu ze swoim bratem ze Strefy Gazy i obawia się, że wraz ze swoją żoną i czwórką dzieci został on pogrzebany żywcem. - Tak w rzeczywistości wygląda ludobójstwo - powiedział mężczyzna do mikrofonu.

Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Protest przed ratuszem w Sydney, 9 lutego 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/FLAVIO BRANCALEONE

Jak podaje "Guardian", główne organizacje żydowskie oraz władze federalne i stanowe Australii z zadowoleniem przyjęły wizytę Herzoga, jako wydarzenie o "głębokim znaczeniu".

Wizycie izraelskiego prezydenta przeciwne są jednak niektóre australijskie organizacje żydowskie przekonujące, że Herzog powinien mieć zakaz wjazdu do Australii. Zarzucają mu one "podżeganie do ludobójstwa Palestyńczyków", powołując się na raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ, która we wrześniu 2025 roku orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa - zauważa "Guardian".

09.02.2026
Sydney. Prezydent Izraela Izaak Herzog w pobliżu plaży Bondi, 9 lutego 2026 r.
Źródło: PAP/EPA/BIANCA DE MARCHI
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
45 min
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.
Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Debata TVN24+
Atak Izraela w Strefie Gazy, 31 stycznia 2026 roku
Wybuchy w Strefie Gazy. Są zabici
Donald Trump prezentuje podpisany akt założycielski Rady Pokoju
Rada Pokoju Trumpa. Co to naprawdę oznacza
Monika Winiarska

Autorka/Autor: Red. AM

Źródło: Reuters, The Guardian, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FLAVIO BRANCALEONE

Udostępnij:
Tagi:
AustraliaIzraelIzaak Herzog
Czytaj także:
Ghislaine Maxwell
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat
imageTitle
Polegli sportowcy na kasku. Potrzebna specjalna zgoda
EUROSPORT
UE narzuci nam 11 różnych koszy na śmieci?
UE wprowadza aż 11 pojemników na odpady? Wyjaśniamy "śmieciowy absurd"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
BIZNES
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
METEO
imageTitle
Konkurs olimpijski w skokach. Trwa seria próbna
RELACJA
Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump opublikował przeróbkę zdjęcia z liderami. Jest jedna różnica
Świat
Wstępne wyniki ogólnopolskich kontroli
Kolejne schronisko zamknięte. Decyzja właściciela
WARSZAWA
imageTitle
Zagrożenie lawinowe we Włoszech. Na liście Cortina
EUROSPORT
shutterstock_1054902860
Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich
Zdrowie
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Zaginięcie matki słynnej prezenterki. "Zapłacimy"
Świat
Awaria studzienki na moście Łazienkowskim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej
WARSZAWA
Natalia Czerwonka w walce o medal
Polki bez szans na medal. Teraz decydujące przejazdy
RELACJA
Metro Kondratowicza
Woda na stacjach metra. Podali przyczynę
WARSZAWA
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
METEO
Pseudokibic z listu gończego zatrzymany po powrocie do Polski
Członek gangu wpadł, gdy postanowił odwiedzić partnerkę
Kraków
imageTitle
Niesamowite, co powiedziała Vonn, gdy ją opatrywano. "Prawdziwy charakter"
EUROSPORT
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
BIZNES
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
BIZNES
Uciekali jeepem po kradzieży paliwa
Pościg za złodziejami paliwa
Opole
imageTitle
Żyła gotowy na polski sukces. "Jest w stanie walczyć o złoty medal"
EUROSPORT
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zatonął samochód, w środku spała kobieta. Sąd uznał, że to było zabójstwo
Katowice
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Klatka kluczowa-216523
70 tys. gości, miliony świadków. Ślub podczas Super Bowl
Świat
imageTitle
Przez igrzyska zapomniała o studiach. Mistrzowska reakcja profesora
EUROSPORT
imageTitle
Olimpijka szuka partnera na randkę. Otrzymała 600 wiadomości
EUROSPORT
imageTitle
Historyczne złoto dla Szwajcarów. Brązowego medalu nie przyznano
EUROSPORT
Włochy. Napad na ciężarówkę w Apulii
"Na miłość boską, wysadzili auto w powietrze!" Kierowca nagrał napad na furgonetkę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica