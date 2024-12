Nowe ognisko groźnej choroby

Czym jest owrzodzenie Buruli - objawy

Owrzodzenie Buruli, odkryte w Australii w latach trzydziestych XX wieku, odnotowano w co najmniej 33 krajach świata, głównie w regionach tropikalnych i subtropikalnych - Afryce, Ameryce Południowej, a także krajach zachodniego Pacyfiku. Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) w 2021 r. na całym świecie odnotowano 1370 przypadków tej choroby.

Owrzodzenie Buruli w pierwszym stadium objawia się niebolesnym guzkiem. Później doprowadza jednak do martwicy skóry, dostając się do głębszych tkanek. Chorobę, jeśli zostanie wcześnie zdiagnozowana, da się leczyć antybiotykami. Brak leczenia na wczesnym etapie może prowadzić do długotrwałej niepełnosprawności - podaje WHO na swojej stronie.