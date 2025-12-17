Wybudzili go ze śpiączki i postawili 59 zarzutów

Atak przy plaży w Sydney. Wielu rannych i ofiar śmiertelnych (14.12.2025) Źródło: TVN24

Dwóch napastników, ojciec Sajid Akram i jego syn Naveed Akram, zaatakowali osoby uczestniczące w obchodach żydowskiego święta Chanuka na plaży Bondi w Sydney w niedzielę 14 grudnia. Byli uzbrojeni w broń długą, a w ich samochodzie znaleziono improwizowane urządzenie wybuchowe i flagę tak zwanego Państwa Islamskiego.

W wyniku ataku zginęło 15 osób w wieku od 10 do 87 lat. Wszystkie ofiary były narodowości żydowskiej.

Sajid Akram został zastrzelony przez policję, a jego syn ranny i przewieziony do szpitala.

Zarzuty po wybudzeniu ze śpiączki

Naveed Akram usłyszał zarzuty w środę, po wybudzeniu ze śpiączki, w której pozostawał po postrzeleniu przez policję. Obejmują one między innymi 15 zarzutów morderstwa, dokonania zamachu terrorystycznego i 40 przypadków spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z zamiarem zabójstwa.

Według śledczych wstępne przesłanki wskazują na atak terrorystyczny inspirowany dżihadystyczną organizacją

Portal ABC Australia napisał, że również w środę w synagodze w Bondi zebrały się setki osób na pogrzebie znanego rabina. Eli Schlanger był przez 18 lat szefem misji Chabad w Bondi i pozostawił po sobie żonę oraz małe dzieci, w tym dwuipółmiesięczne niemowlę - przekazał ABC Australia.

Żądania ministra

Były minister skarbu Josh Frydenbert, który uczestniczył w złożeniu hołdu zabitym na plaży Bondi, zażądał w środę, by władze zaczęły przeciwdziałać antysemityzmowi.

Domaga się zakazu działalności duchownych posługujących się mową nienawiści i organizacji ekstremistycznych, którym, jego zdaniem, pozwolono rozwijać się w Australii.

- Zatrzymajcie te protesty. Od dwóch i pół roku znosimy codzienne protesty, które stały się inkubatorami nienawiści - oświadczył, odnosząc się do antyizraelskich demonstracji przeciw operacji wojskowej Izraela rozpoczętej w Strefie Gazy po ataku Hamasu w październiku 2023 roku.

- Potrzebujemy odpowiedzi, potrzebujemy rozwiązań, potrzebujemy działań - podkreślił.

Australijska Narodowa Rada Imamów potępiła tak zwane Państwo Islamskie, oświadczając, że ideologia tej organizacji terrorystycznej "jest zła i zakorzeniona w przemocy i terrorze” oraz "nie ma nic wspólnego z islamską etyką ani naukami, które kładą nacisk na świętość życia, sprawiedliwość i miłosierdzie".

