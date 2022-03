Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Polski MSZ poinformował, że władze są gotowe przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA. Rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził , że temat będzie konsultowany z sojusznikami NATO, ale departament obrony USA nie wierzy, że "propozycja Polski jest możliwa do utrzymania".

> Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek wprowadzenie zakazu importu rosyjskich surowców energetycznych do USA. Jak podkreślił, choć ruch ten zwiększy ceny surowców, ma ponadpartyjne poparcie i uderzy w "arterię rosyjskiej gospodarki".

> Według niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera rząd Niemiec przygotowuje się do rozszerzenia sankcji przeciwko Rosji i Białorusi - pisze we wtorek agencja dpa. Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck oznajmił, że UE jest gotowa na poradzenie sobie ze scenariuszem, w którym Władimir Putin odetnie dostawy energetyczne.

> Rosyjski bank centralny ogłosił we wtorek, że do 9 września obywatele posiadający rachunki w walutach obcych nie będą mogli wypłacić więcej niż 10 tys. dolarów - podał Reuters. Rosyjski bank centralny przekazał też w komunikacie, że niezależnie od tego, jakie obce waluty klienci mają na swoich rachunkach, wypłaty gotówki będą realizowane w amerykańskich dolarach.

> Prokurator generalna Hiszpanii Dolores Delgado złożyła podpis pod dokumentem umożliwiającym prowadzenie dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne. Zapewniła, że Hiszpania jest gotowa do udzielenia konkretnej pomocy w badaniu zbrodni wojennych i rzetelnie je udokumentować, "ażeby w swoim czasie zostały one osądzone przed właściwe do tego organy sądownicze".

> Agencja Fitch poinformowała w nocy z wtorku na środę, że obniżyła rating Rosji z B do C, czyli do poziomu śmieciowego. Ostrzegła, że niewypłacalność tego kraju jest nieuchronna. Fitch wyjaśnia w komunikacie, że należy oczekiwać przynajmniej częściowej niewypłacalności Rosji, ponieważ skala sankcji i możliwość ograniczenia importu rosyjskich surowców energetycznych "ogranicza wolę" Moskwy do obsługi długów.