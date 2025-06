Instalacje nuklearne i nie tylko. W jakie obiekty celował Izrael

Nad irańskim lotniskiem w Tebrizie unosi się czarny dym po izraelskim ataku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Izrael w nocy z czwartku na piątek dokonał serii ataków i nalotów na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona między innymi w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie - w ocenie ekspertów - prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Potwierdzono, że w atakach zginęło co najmniej sześciu naukowców związanych z energetyką nuklearną.

Izrael zniszczył instalacje nuklearne w Natanz

W piątkowym oświadczeniu irańska agencja atomistyki przekazała, że w wyniku izraelskiego ataku instalacje nuklearne w Natanz zostały zniszczone. "Atak zniszczył kilka elementów tego obiektu. Trwa dochodzenie, w trakcie którego oceniona zostanie skala uszkodzeń" - poinformowano.

Agencja dpa podała, że dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi powiadomił prezydenta Izraela Icchaka Hercoga o "poważnych uszkodzeniach" obiektu jądrowego w Natanz.

Grossi w oświadczeniu oznajmił, że poinformował odpowiednie władze w Teheranie o gotowości udania się do Iranu "przy najbliższej okazji", aby ocenić sytuację na miejscu. Wezwał również wszystkie zainteresowane strony do "zachowania maksymalnej powściągliwości w celu uniknięcia dalszej eskalacji".

Kłęby dymu nad zaatakowanym ośrodkiem nuklearnym w Natanz Źródło: CNN

Z kolei rzecznik sił zbrojnych Izraela powiadomił, że podczas nocnego ataku na obiekt nuklearny w Natanz uderzono w podziemne hale, w których znajdowały się wirówki służące do wzbogacania uranu i "kluczowa infrastruktura służąca do rozbudowy arsenału nuklearnego Iranu".

Jak przekazał Reuters - według piątkowych informacji podanych przez MAEA - po izraelskim ataku na Iran nie odnotowała wzrostu promieniowania w rejonie instalacji Natanz.

Zaatakowano wojskowe lotnisko i fabrykę pocisków

Portal dziennika "Jerusalem Times" - powołując się na doniesienia lokalnych irańskich mediów - przekazał, że izraelska armia zaatakowała w piątek przed południem cele w miastach Sziraz i Tebriz w Iranie. W Szirazie cel stanowiła fabryka pocisków, a w Tebrizie - lotnisko wojskowe lub jego okolice.

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać dym, unoszący się nad obydwoma irańskimi miastami.

Israel is now reportedly attacking Iran's Shiraz city. pic.twitter.com/UVV4IbP38G — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025 Rozwiń

Kwestia zobowiązań nuklearnych

W czwartek, na dzień przed izraelskim atakiem, Rada Gubernatorów MAEA formalnie uznała, że Iran nie wypełnia swych zobowiązań w sferze nuklearnej i zaapelowała do władz w Teheranie o "bezzwłoczne" udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące śladów uranu, znalezionych w kilku miejscach w tym kraju, które nie były zgłoszone jako obiekty nuklearne. Iran nieodmiennie utrzymywał, że jego program jądrowy ma wyłącznie cywilny charakter. Jednocześnie wzbogacał uran do poziomu nienadającego się do użycia w jakimkolwiek celu cywilnym.

Po decyzji Rady Gubernatorów MAEA Teheran powiadomił, że uruchomi trzeci obiekt wzbogacania uranu.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo