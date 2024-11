"Atak był niezbyt subtelnym sygnałem". Media: Izrael zniszczył tajny ośrodek nuklearny

Podczas październikowego ataku odwetowego Izraela na Iran zniszczono tajny ośrodek badań nad bronią jądrową Taleghan 2 w Parchin - przekazał amerykański portal Axios, powołując się na źródła we władzach USA i Izraela. Swój sprzeciw wobec ataku na ośrodek wyrażał Joe Biden, który twierdził, że zniszczenie ośrodka mogłoby doprowadzić do wojny z Iranem.

Atak na ośrodek w Parchin miał znacząco utrudnić podejmowane przez Iran w ciągu ostatniego roku wysiłki na rzecz wznowienia badań nad bronią atomową. Wskutek ataku zniszczeniu uległ zaawansowany sprzęt służący do projektowania plastycznych materiałów, które otaczają uran i mają doprowadzić do detonacji.

Axios twierdzi, że w połowie ubiegłego roku urzędnicy Białego Domu prywatnie ostrzegali stronę irańską w bezpośrednich rozmowach o podejrzanych badaniach w nadziei, że skłoni to Irańczyków do ich zaprzestania, jednak były one kontynuowane. Amerykański urzędnik przekazał, że w miesiącach poprzedzających izraelski atak "istniały ogólne obawy" dotyczące irańskiej działalności w Taleghan 2. Iran zaprzeczył, jakoby dążył do posiadania broni jądrowej.

Biden nawoływał do nieatakowania obiektów nuklearnych

Ustępujący prezydent USA Joe Biden domagał się, by Izrael nie atakował irańskich obiektów nuklearnych, co - jak przekonywał - mogłoby doprowadzić do wojny z Iranem. Taleghan 2 nie należał jednak do irańskiego programu nuklearnego, Teheran nie mógł więc uznać, że izraelski atak wymaga bardzo silnej odpowiedzi, bez przyznania się jednocześnie do naruszenia układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.