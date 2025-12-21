Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

"Najkrwawszy rok" Arabii Saudyjskiej. Obrońcy praw człowieka alarmują

Arabia Saudyjska, Rijad. Widok na miasto, centrum miasta
Stolica Arabii Saudyjskiej, Rijad. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W tym roku w Arabii Saudyjskiej stracono co najmniej 347 osób - podała zajmująca się prawami człowieka organizacja prawnicza Reprieve. "To niemal szyderstwo z systemu ochrony praw człowieka" - oceniła jej członkini w rozmowie z BBC. Większość osób, na których wykonano wyrok, była skazana za przestępstwa narkotykowe. Ponad połowa z nich to cudzoziemcy.

Jak przekazała zajmująca się prawami człowieka brytyjska organizacja prawnicza Reprieve, która monitoruje m.in. egzekucje w Arabii Saudyjskiej, rok 2025 "był najkrwawszym rokiem, od kiedy rozpoczęto ich rejestrowanie". W tym roku stracono do tej pory co najmniej 347 osób - to o dwie więcej niż w 2024 roku.

Jeed Basyouni, szefowa zespołu ds. kary śmierci na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w tej organizacji, oceniła w rozmowie z BBC, że "Arabia Saudyjska działa obecnie w całkowitej bezkarności". "To niemal szyderstwo z systemu ochrony praw człowieka" - dodała, podkreślając, że w saudyjskim wymiarze sprawiedliwości, oprócz kary śmierci, powszechne są również tortury i wymuszanie zeznań.

Władze Arabii Saudyjskiej nie ujawniają metod egzekucji. Przypuszcza się jednak, że następuje to przez ścięcie lub rozstrzelanie.

Reprieve podała również, że większość - bo około dwóch trzecich skazanych na karę śmierci - została skazana za przestępstwa związane z narkotykami, w ramach prowadzonej w kraju "wojny" ze środkami odurzającymi. Ponad połowę z nich stanowili cudzoziemcy.

Jako przykład przytoczono przypadek młodego egipskiego rybaka, Issama al‑Shazly’ego, którego egzekucję wykonano w miniony wtorek. Mężczyznę aresztowano w 2021 roku na saudyjskich wodach terytorialnych i - jak zeznawał - został zmuszony do przemytu narkotyków.

"Wygląda to tak, jakby nie miało dla nich znaczenia, kogo skazują na śmierć. Ważne, by wysłać społeczeństwu sygnał, że obowiązuje polityka zerowej tolerancji wobec wszystkiego, o czym akurat mówią, nieważne czy chodzi o protesty, wolność słowa, czy o narkotyki" - oceniła Jeed Basyouni.

Gwałtowny wzrost liczby egzekucji związanych z przestępstwami narkotykowymi odnotowuje się w Arabii Saudyjskiej od końca 2022 roku, kiedy władze kraju zakończyły nieoficjalne moratorium. Wówczas Biuro Praw Człowieka ONZ określiło tę decyzję jako "godną głębokiego ubolewania".

Aresztowanie nieletnich i egzekucja dziennikarza

Wśród obywateli Arabii Saudyjskiej straconych w tym roku znaleźli się między innymi Abdullah al-Derazi i Jalal al-Labbad, którzy w momencie aresztowania byli nieletni.

W latach 2011 i 2012 protestowali przeciwko temu, w jaki sposób rząd traktował mniejszość szyicką. Uczestniczyli też w pogrzebach osób zabitych przez krajowe siły bezpieczeństwa. Oskarżono ich o przestępstwa związane z terroryzmem i skazano na śmierć po tym, jak Amnesty International uznała, że procesy były rażąco niesprawiedliwe i opierały się na "zeznaniach" uzyskanych w wyniku tortur. Eksperci ONZ ds. praw człowieka wzywali do ich uwolnienia.

ONZ potępiła również egzekucję dziennikarza, Turkiego al-Jassera, który został aresztowany w 2018 roku i skazany na śmierć pod zarzutem terroryzmu i zdrady stanu na podstawie tekstów, o których autorstwo został oskarżony. "Kara śmierci wobec dziennikarzy stanowi przerażający atak na wolność słowa i wolność prasy" - oceniła dyrektor generalna UNESCO Audrey Azoulay.

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej

Amnesty International podała w ubiegłym roku, że w Arabii Saudyjskiej niepokojąco rośnie liczby egzekucji. Królestwo należy do krajów, gdzie najczęściej skazuje się ludzi na śmierć - po Chinach i Iranie.

Saudyjskie władze utrzymują, że kara śmierci jest w tym kraju nieodzowna, by utrzymać porządek publiczny, oraz że jest stosowana tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne - przekazuje AFP.

W 2024 roku, według obliczeń tej agencji, w królestwie wykonano 338 egzekucji, rok wcześniej - 170, a w 2022 roku - 196. Od czasu dojścia do władzy króla Salmana w 2015 roku Arabia Saudyjska przeprowadziła ponad 1000 egzekucji. W marcu 2022 roku w ciągu jednego dnia stracono 81 osób za "przestępstwa terrorystyczne".

Autorka/Autor: ms, kkop/akr

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arabia Saudyjska Prawa człowieka kara śmierci Narkotyki
