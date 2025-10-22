Poczobut laureatem nagrody imienia Sacharowa

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, więziony przez białoruski reżim Andrzej Poczobut i więziona dziennikarka z Gruzji Mzia Amaglobeli zostali laureatami nagrody im. Andrieja Sacharowa - poinformowała przewodnicząca PE Roberta Metsola.
- To są dziennikarze przebywający w więzieniu na podstawie sfabrykowanych oskarżeń. Nagroda Sacharowa nagradza ich wysiłki na rzecz demokracji i wolności - mówiła o laureatach w parlamencie Europejskim Roberta Metsola. - Parlament Europejski stoi po ich stronie i po stronie wszystkich tych, którzy domagają się wolności - dodała.
Najwyższe wyróżnienie w Unii Europejskiej
W gronie finalistów znaleźli się także dziennikarze i pracownicy organizacji pomocowych w Palestynie i strefach konfliktów reprezentowani przez Palestyński Związek Dziennikarzy, Czerwony Półksiężyc i UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie), a także studenci z Serbii.
Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL. Laureata wybrała Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą przewodnicząca europarlamentu Roberta Metsola oraz liderzy grup politycznych.
Uroczyste wręczenie nagrody, której wartość wynosi 50 tys. euro, zaplanowano na 16 grudnia w Strasburgu.
Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji. Wśród laureatów są m.in. były prezydent RPA, który doprowadził do zniesienia apartheidu, Nelson Mandela, organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF), przywódca antykremlowskiej opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny i działacz na rzecz praw mniejszości Ujgurów w Chinach Ilham Tohti.
Andrzej Poczobut - kim jest
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy odrzucił apelację Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok ośmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze.
Polskie władze domagają się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.
