Poczobut laureatem nagrody imienia Sacharowa

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, więziony przez białoruski reżim Andrzej Poczobut i więziona dziennikarka z Gruzji Mzia Amaglobeli zostali laureatami nagrody im. Andrieja Sacharowa - poinformowała przewodnicząca PE Roberta Metsola.

The 2025 Sakharov Prize for Freedom of Thought goes to Belarus’ Andrzej Poczobut and Georgia’s Mzia Amaglobeli.



The courage of these journalists in speaking out against injustice, even behind bars, stands as a powerful symbol of freedom and democracy.

- To są dziennikarze przebywający w więzieniu na podstawie sfabrykowanych oskarżeń. Nagroda Sacharowa nagradza ich wysiłki na rzecz demokracji i wolności - mówiła o laureatach w parlamencie Europejskim Roberta Metsola. - Parlament Europejski stoi po ich stronie i po stronie wszystkich tych, którzy domagają się wolności - dodała.

Najwyższe wyróżnienie w Unii Europejskiej

W gronie finalistów znaleźli się także dziennikarze i pracownicy organizacji pomocowych w Palestynie i strefach konfliktów reprezentowani przez Palestyński Związek Dziennikarzy, Czerwony Półksiężyc i UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie), a także studenci z Serbii.

Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL. Laureata wybrała Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą przewodnicząca europarlamentu Roberta Metsola oraz liderzy grup politycznych.

Uroczyste wręczenie nagrody, której wartość wynosi 50 tys. euro, zaplanowano na 16 grudnia w Strasburgu.

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji. Wśród laureatów są m.in. były prezydent RPA, który doprowadził do zniesienia apartheidu, Nelson Mandela, organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF), przywódca antykremlowskiej opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny i działacz na rzecz praw mniejszości Ujgurów w Chinach Ilham Tohti.

Andrzej Poczobut - kim jest

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień. W ubiegłym roku Sąd Najwyższy odrzucił apelację Poczobuta i utrzymał w mocy wyrok ośmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze.

Polskie władze domagają się uwolnienia Poczobuta i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

