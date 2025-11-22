Amerykański niszczyciel stanął na drodze rosyjskiego tankowca. Trzy razy

Donald Trump oświadczył w niedzielę, że może podjąć rozmowy z wenezuelskim przywódcą Nicolasem Maduro

Kluczowe fakty: Amerykański niszczyciel przeciął trasę rosyjskiego tankowca, płynącego do Wenezueli, zmuszając go do zmiany kursu.

Jednostka z Rosji jest objęta sankcjami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Tankowiec transportował do Wenezueli produkty potrzebne do rafinacji ropy naftowej. Caracas jest w tej kwestii zależne od dostaw z Rosji.

USA zwiększa w ostatnim czasie presję wojskową na Wenezuelę. Administracja Trumpa twierdzi, że celem tych działań jest walka z przemytem narkotyków.

Według piątkowego raportu Bloomberga pierwszą próbę dostarczenia paliwa do wenezuelskich rafinerii rosyjski statek Seahorse podjął 13 listopada. Gdy znajdował się w pobliżu wód terytorialnych Wenezueli, na jego drodze pojawił się amerykański niszczyciel USS Stockdale. Tankowiec zmienił kurs, kierując się w stronę Kuby.

Seahorse od tego czasu jeszcze dwukrotnie próbował zbliżyć się do Wenezueli, ale za każdym razem pojawiał się amerykański niszczyciel, zmuszając go do odwrotu.

Amerykański niszczyciel USS Stockdale Źródło: Enea Lebrun/Bloomberg via Getty Images

Rosyjski tankowiec na liście sankcyjnej

Tankowiec, wielokrotnie zmieniający banderę, znajduje się na listach sankcyjnych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Pozostaje jednym z czterech rosyjskich statków, które dostarczają rozcieńczalnik do objętej sankcjami Wenezueli.

Kraj ten ma bogate złoża ropy naftowej, ale jest ona mulista i zasiarczona, co oznacza, że do rafinacji potrzebuje lżejszych produktów naftowych, zwanych rozcieńczalnikami.

Te, jeszcze za rządów prezydenta Joe Bidena, otrzymywała od amerykańskiej korporacji Chevron Corporation, ale prezydent Donald Trump wstrzymał ich sprzedaż i Wenezuela jest teraz zależna od dostaw z Rosji.

Presja Waszyngtonu na reżim Maduro

- Ten incydent to kolejne zwiększenie presji, jaką Stany Zjednoczone wywierają na reżim Nicolasa Maduro - powiedział agencji Bloomberga Mark Cancian, starszy doradca ds. obrony w think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) w Waszyngtonie.

- Zmniejszenie eksportu ropy naftowej może poważnie zaszkodzić reżimowi, ponieważ jest ona praktycznie jego jedynym towarem eksportowym - dodał.

Stany Zjednoczone od września zgromadziły w pobliżu Wenezueli potężne siły morskie, w tym największy na świecie lotniskowiec USS Gerald R. Ford. Od tego czasu zniszczyły około 20 małych łodzi, które, według strony amerykańskiej, przewoziły narkotyki do USA.