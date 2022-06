Władze w Afganistanie: brakuje leków potrzebnych do leczenia rannych wyniku trzęsienia ziemi

Afganistan nie dysponuje środkami medycznymi potrzebnymi do leczenia rannych w wyniku trzęsienia ziemi, którego nawiedziło ten kraj w środę – powiedział agencji Reutera wysoki rangą urzędnik. We wstrząsach wtórnych, które wystąpiły na wschodzie Afganistanu w piątek rano, zginęło co najmniej 5 osób, a 11 jest rannych - przekazało afgańskie ministerstwo zdrowia.