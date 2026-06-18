Rzeszów 14-latkowie okradli warsztat samochodowy. Zostawili wiadomość Oprac. Martyna Sokołowska |

14-latkowie okradli warsztat samochodowy. Zostawili wiadomość Źródło wideo: KPP Strzyżów Źródło zdj. gł.: KPP Strzyżów

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W minioną sobotę przed południem strzyżowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z warsztatów samochodowych na terenie miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy dostali się do budynku w nocy z piątku na sobotę, wybijając szybę w oknie, a następnie ukradli z jednego z pojazdów materiały promocyjne, w tym między innymi ulotki, smycze, breloczki, koszulki i czapkę z daszkiem. Na miejscu zdarzenia pozostawili odręcznie napisaną wiadomość: "Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy".

14-latkowie zostawili w warsztacie wiadomość dla właścicieli Źródło zdjęcia: KPP Strzyżów

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Zuchwałość młodych włamywaczy szybko spotkała się z reakcją mundurowych. Dzięki błyskawicznej pracy kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie (Podkarpackie) ustalono i zatrzymano dwóch 14-latków odpowiedzialnych za ten czyn. W ich domach policjanci zabezpieczyli część skradzionych przedmiotów. Zgromadzone materiały trafią teraz do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzyżowie, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla nastolatków.

Nastolatkowie włamali się do warsztatu samochodowego w Strzyżowie, odpowiedzą za to przed sądem rodzinnym Źródło zdjęcia: KPP Strzyżów

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