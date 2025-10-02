Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Pomnik, który zna cała Polska, jest zabytkiem. Nie będzie można go wyburzyć

Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie
Niepewna przyszłość przyszłość pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie (26.06.2024)
Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymała w mocy decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków Pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek napisał w mediach, że na taką decyzję liczyły tysiące rzeszowian.

Pomnik, który jest symbolem Rzeszowa, został wpisany do rejestru zabytków Podkarpacia na początku sierpnia ub.r. Od tej decyzji do Ministerstwa Kultury odwołał się właściciel działki, na której stoi monument, czyli Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.

O decyzji minister kultury Marty Cienkowskiej, która utrzymała w mocy decyzję z sierpnia 2024 r., poinformował w mediach społecznościowych Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Adam Sapeta.

"Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 24 września 2025 roku utrzymał ją w mocy. Tym samym wpis do rejestru zabytków został uznany za słuszny" - dodał urzędnik.

Utrzymanie pomnika w rejestrze zabytków oznacza, że nie będzie on mógł zostać m.in. zburzony, o co zabiegają niektóre środowiska w Rzeszowie, bez zgody konserwatora.

Podkarpacki konserwator podkreślił, że wpis do rejestru zabytków nie obejmuje czterech tablic wmurowanych u podstawy pomnika od strony południowo-wschodniej oraz tablic z herbem miasta znajdujących się u szczytu pomnika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miasto wypowiedziało zakonowi umowę. W tle spór o słynny pomnik

Miasto wypowiedziało zakonowi umowę. W tle spór o słynny pomnik

Symbol Rzeszowa do rozbiórki? IPN za, radni przeciw

Symbol Rzeszowa do rozbiórki? IPN za, radni przeciw

"To ważna wiadomość"

Prezydent Rzeszowa na platformie X podziękował ministrowi kultury. Dodał, że na taką decyzję liczyły tysiące rzeszowian.

- To ważna wiadomość. Pomnik Walk Rewolucyjnych jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Rzeszowa i elementem jego tożsamości. Dziękuję Fundacji Rzeszowskiej, rzeszowskim dziennikarzom i artystom - dodał. Wymieniona fundacja była inicjatorem wpisania pomnika do rejestru zabytków.

Symbol Rzeszowa

Pomnik Walk Rewolucyjnych znajduje się w centrum Rzeszowa przy skrzyżowaniu Alei Łukasza Cieplińskiego i Alei Józefa Piłsudskiego. Usytuowany jest w sąsiedztwie gmachu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dawnej siedziby Wojewódzkiej Rady Narodowej) oraz zespołu Bazyliki Wniebowzięcia NMP i Klasztoru OO. Bernardynów.

"Nike" bogini zwycięstwa - północno-zachodnia fasada pomnika
"Nike" bogini zwycięstwa - północno-zachodnia fasada pomnika
Źródło: TVN24

Budowę Pomnika Czynu Rewolucyjnego zlecił I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie Władysław Kruczek. Prace trwały trzy lata, zakończyły się w 1974 r. Pomnik ma 38 metrów wysokości, wykonany jest z żelbetonowych pierścieni, które składają się w kształt liści laurowych. Zawiera rzeźbiarskie reliefy, boginię Nike oraz postaci chłopa, robotnika i żołnierza. Autorem pomnika jest pochodzący z Rzeszowszczyzny, nieżyjący już prof. Marian Konieczny. Po latach, u szczytu monumentu, umieszczono tablicę z herbem Rzeszowa.

Jak podkreślił podkarpacki konserwator zabytków, pomnik jest integralnym elementem struktury urbanistycznej śródmieścia Rzeszowa. "Pełni funkcję wyrazistej dominanty przestrzennej i istotnego punktu odniesienia w krajobrazie miasta. Wartość pomnika wynika zarówno z jego cech architektonicznych, jak i z kontekstu przestrzenno-historycznego, w którym został osadzony" - napisał konserwator. 

Ogrody bernardyńskie, w tle klasztor ojców Bernardynów i Pomnik Czynu Rewolucyjnego (2022 rok)
Ogrody bernardyńskie, w tle klasztor ojców Bernardynów i Pomnik Czynu Rewolucyjnego (2022 rok)
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Grenlandia
Gigantyczne wsparcie dla Grenlandii od Unii Europejskiej
Świat
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą polsko-ukraińską. Mógł spaść meteoryt
METEO
przemyt rtg 02
46-latka zatrzymana na lotnisku w Bergamo. W żołądku 120 kapsułek z heroiną
Świat
19 min
pc
Sekretarz wojny kontra grubi generałowie
Trumpologia. Ameryka według Michała Sznajdera
Zimowe warunki na Śnieżce
Szadź pokryła obserwatorium na Śnieżce. "Widok jak z bajki"
METEO
imageTitle
Puścił pięć bramek z Realem, otrzymał wyjątkowy prezent
EUROSPORT
imageTitle
Anisimova przetrwała tenisowy maraton. Ma szósty półfinał w sezonie
EUROSPORT
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
WARSZAWA
Książę Harry i księżna Meghan (2024)
Harry i Meghan żegnają przyjaciółkę. "Trzymała naszego synka Archiego, kiedy się urodził"
Świat
Atak przed synagogą w Manchesterze
"Akt terroru" w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją
Świat
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega
BIZNES
Baszar al-Asad (zdjęcie z 2010 roku)
Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie
Świat
Nocna prohibicja, alkohol
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Prezes spółki i klubu żużlowego aresztowany
Poznań
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
WARSZAWA
Rodzice z Kutna apelują: instalujcie czujki czadu
Poszli spać i ocknęli się w szpitalu, stracili dwóch synów. Teraz ostrzegają innych
Łódź
shutterstock_141854500
Lekarze chcą przepisywać cyfrowe leki. "Mniejsze ryzyko zawału i śmierci"
Piotr Wójcik
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
METEO
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Platforma z dużymi podwyżkami. Gracze oburzeni
BIZNES
Dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair Michael O'Leary
Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?
Ewa Żebrowska
Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Albanii Edi Rama, Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, kanclerz Austrii Christian Stocker
Przywódcy żartują po wpadce Trumpa. "Powinieneś przeprosić"
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Zespół potwierdził jednogłośnie". Szef MON o zakupie pocisków do F-35
Kacper Tomasiak w locie, Zakopane, kwiecień 2025
Już bije starszych. Diament w polskich skokach
Przemysław Kuwał
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
WARSZAWA
gaza flotylla z reu
MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani
Świat
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca po imprezie"
WARSZAWA
Takie ulotki wylądowały na terytorium Polski
"Dzienkujemy za wspolprace!". Ulotki z błędami przyfrunęły do Polski
Lubuskie
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucony wagon na torach. Prokuratura bada, czy to nie sabotaż
Katowice
boja morze baltyckie shutterstock_107252996_1
Rosyjski kuter kilkaset metrów od gazociągu
Żary. 41-latek uciekał korytarzem życia
Pojechał korytarzem życia pod prąd. Zderzył się z radiowozem i innym autem
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica