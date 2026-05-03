Rzeszów 17-latek wypadł z kabiny ciągnika. Zginął na miejscu Oprac. Rafał Molenda |

ROPCZYCE

17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Do tragedii doszło w Kamionce w powiecie ropczycko-sędziszowskim na Podkarpaciu w sobotę po godzinie 11.

- Według wstępnych ustaleń policji, 17-latek kierował ciągnikiem, gdy z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z kabiny tak nieszczęśliwie, że wpadł pod maszynę - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl Agnieszka Olszowy-Szydło z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Pomimo podjętej reanimacji życia nastolatka nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków.

- Jak doszło do tego, że młody mężczyzna wypadł z kabiny, to jest wciąż ustalane - dodała Agnieszka Olszowy-Szydło.

Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ropczycach. Prokurator nie udziela informacji na temat prowadzonego śledztwa.