Wojsko i policja pomogły w transporcie organów do przeszczepu

Policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje Źródło: KGP

Pierwsza z misji rozpoczęła się w województwie podkarpackim. Tam policyjni lotnicy we współpracy z wojskowymi pilotami samolotu Bryza przejęli specjalne urządzenie z sercem przeznaczonym dla 57-letniego pacjenta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

– Transport organów do przeszczepu we współpracy z kolegami z wojska realizowaliśmy już po raz dziesiąty – mówi inspektor pilot Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. – Doświadczenie, które przez ten czas zdobyliśmy, pozwala nam na coraz lepsze zgranie się w czasie. Jest to szczególnie ważne w takich jak ta sytuacjach, kiedy na pokładach naszych maszyn transportowane jest serce, które może uratować komuś życie. Każde najmniejsze opóźnienie może mieć realne konsekwencje dla pacjenta oczekującego na przeszczep. Dla nas to duża odpowiedzialność, ale i satysfakcja, że w ten sposób możemy pomagać – podkreśla.

Jak wskazują lekarze, serce przewożono w nowoczesnym urządzeniu, które zapewnia optymalne warunki transportu.

- W przypadku transportu takiego organu jak serce liczy się każda minuta, ale równie ważne są warunki, w jakich organ ten jest przewożony - wyjaśnia Mateusz Rakowski, koordynator ds. transplantacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. - Dzięki zastosowaniu przez nas nowego urządzenia do przewozu organów, w które od kilku tygodni wyposażony jest nasz szpital, mogliśmy utrzymać optymalne parametry serca przez cały czas podróży – i dodaje: - Urządzenie to zapewnia dużą stabilność temperatury. Takie rozwiązanie, w połączeniu ze sprawnym działaniem służb lotniczych, znacząco podniosło skuteczność całej operacji. Dzięki temu zwiększyliśmy szansę powodzenia zabiegu, a pacjent miał możliwość szybszego powrotu do pełni sił i zdrowia.

Druga z misji odbyła się na trasie z Budzisk przy granicy z Litwą do Warszawy. Na pokładzie policyjnego Bella 407-GXi znajdowała się wątroba przeznaczona dla pacjenta Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był to już osiemnasty transport organu z tego kierunku realizowany przez policyjnych lotników.

Jak informuje Komenda Główna Policji, do tej pory piloci policyjnego lotnictwa wykonali 67 lotów transplantacyjnych – w tym 41 z sercem i 16 z wątrobą. Każda taka operacja wymaga natychmiastowej gotowości, ścisłej współpracy z personelem medycznym i precyzyjnego planowania.