Redakcja poleca:

Rzeszów

Wojsko i policja pomogły w transporcie organów do przeszczepu

Policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Źródło: KGP
Policyjni i wojskowi lotnicy po raz kolejny pomogli w transporcie organów do przeszczepu. Dostarczono serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje w szpitalach we Wrocławiu i Warszawie.

Pierwsza z misji rozpoczęła się w województwie podkarpackim. Tam policyjni lotnicy we współpracy z wojskowymi pilotami samolotu Bryza przejęli specjalne urządzenie z sercem przeznaczonym dla 57-letniego pacjenta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Policyjni lotnicy pomogli dostarczyć serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Policyjni lotnicy pomogli dostarczyć serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Źródło: KWP w Rzeszowie

– Transport organów do przeszczepu we współpracy z kolegami z wojska realizowaliśmy już po raz dziesiąty – mówi inspektor pilot Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. – Doświadczenie, które przez ten czas zdobyliśmy, pozwala nam na coraz lepsze zgranie się w czasie. Jest to szczególnie ważne w takich jak ta sytuacjach, kiedy na pokładach naszych maszyn transportowane jest serce, które może uratować komuś życie. Każde najmniejsze opóźnienie może mieć realne konsekwencje dla pacjenta oczekującego na przeszczep. Dla nas to duża odpowiedzialność, ale i satysfakcja, że w ten sposób możemy pomagać – podkreśla.

40 minut lotu i przeszczep serca

40 minut lotu i przeszczep serca

Szczecin
Narządy nastolatki uratowały życie pięciu osób. "Piękny dar"

Narządy nastolatki uratowały życie pięciu osób. "Piękny dar"

Białystok

Jak wskazują lekarze, serce przewożono w nowoczesnym urządzeniu, które zapewnia optymalne warunki transportu.

- W przypadku transportu takiego organu jak serce liczy się każda minuta, ale równie ważne są warunki, w jakich organ ten jest przewożony - wyjaśnia Mateusz Rakowski, koordynator ds. transplantacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. - Dzięki zastosowaniu przez nas nowego urządzenia do przewozu organów, w które od kilku tygodni wyposażony jest nasz szpital, mogliśmy utrzymać optymalne parametry serca przez cały czas podróży – i dodaje: - Urządzenie to zapewnia dużą stabilność temperatury. Takie rozwiązanie, w połączeniu ze sprawnym działaniem służb lotniczych, znacząco podniosło skuteczność całej operacji. Dzięki temu zwiększyliśmy szansę powodzenia zabiegu, a pacjent miał możliwość szybszego powrotu do pełni sił i zdrowia.

Policyjni i wojskowi lotnicy pomogli dostarczyć serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Policyjni i wojskowi lotnicy pomogli dostarczyć serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Źródło: KWP w Rzeszowie

Druga z misji odbyła się na trasie z Budzisk przy granicy z Litwą do Warszawy. Na pokładzie policyjnego Bella 407-GXi znajdowała się wątroba przeznaczona dla pacjenta Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był to już osiemnasty transport organu z tego kierunku realizowany przez policyjnych lotników.

Liczyła się każda sekunda. Kierowca nie ustępował karetce. Nagranie

Liczyła się każda sekunda. Kierowca nie ustępował karetce. Nagranie

Katowice
40 minut lotu i przeszczep serca

40 minut lotu i przeszczep serca

Szczecin

Jak informuje Komenda Główna Policji, do tej pory piloci policyjnego lotnictwa wykonali 67 lotów transplantacyjnych – w tym 41 z sercem i 16 z wątrobą. Każda taka operacja wymaga natychmiastowej gotowości, ścisłej współpracy z personelem medycznym i precyzyjnego planowania.

Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Rzeszowie

RzeszówPodkarpacieTransplantologiaSzpitalPolicja
