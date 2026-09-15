Rzeszów Alerty RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Będą testować system alarmowania Svitlana Kucherenko |

Rodzaje sygnałów alarmowych w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pierwszy alert brzmi: "Ćwiczenia: jutro (16.09) w godz. 08:00-15:00 na terenie powiatu krośnieńskiego odbędzie się ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Zachowaj spokój". Ostrzeżenie rozesłano również w języku angielskim.

Ćwiczenia systemu alarmowania na Podkarpaciu Źródło zdjęcia: RCB

Podobne ćwiczenia zaplanowano również w powiecie krasnostawskim w województwie lubelskim. Tam syreny alarmowe zostaną uruchomione w środę 16 września w godzinach od 10 do 13.

RCB ostrzega przed syrenami Źródło zdjęcia: RCB

Czy jest alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.