Nie chcieli wpuścić go do domu, więc wzniecił pożar

Podpalacz został zatrzymany przez policję
Uherce Mineralne
Źródło: Google Maps
30-latek podpalił siano należące do swoich rodziców. Jak ustalili policjanci, mężczyzna w ten sposób chciał zemścić się na bliskich, którzy odmówili mu wejścia do domu, ponieważ był pod wpływem alkoholu.

W poniedziałek (20 kwietnia) po godzinie 1 lescy policjanci zostali wezwani na miejsce awantury domowej w miejscowości Uherce Mineralne. "Podczas rozpytania 30-latka, który zgłosił interwencję, policjanci wyczuli dym, a około 50 m od zabudowań mieszkalnych, zauważyli ogień w miejscu składowania suchego siana" - przekazała policja.

O sytuacji funkcjonariusze powiadomili dyżurnego i sami próbowali opanować ogień. Ostatecznie został ugaszony przez strażaków.

Źródło: KPP Lesko

Dzielnicowi zatrzymali 30-latka. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. "Mężczyzna przyznał się, że podpalił siano rodziców, jednak nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Miało być podyktowane tym, że nie chcieli go wpuścić do domu, bo był nietrzeźwy" - podała policja.

Ponieważ dalej próbował się awanturować, noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań.

Źródło: KPP Lesko
Funkcjonariusze CBA
CBA w dwóch resortach. "Pewnego rodzaju kontrowersje"
Polska
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
BIZNES
Wizualizacje "Nowego Miasta" w Krakowie
Kraków zamierza zbudować miasto w mieście. Przedsiębiorcy: chcą nas wykurzyć
Bartłomiej Plewnia
Hawana, Kuba
"Przełomowe" spotkanie w Hawanie. "Mają niewiele czasu"
Świat
imageTitle
Zderzenie jak z koszmaru. Trafiony nogą w głowę
EUROSPORT
Niszczył wiatę przystankową
Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie
Białystok
Prawdopodobnie uszkodzony czołg na poligonie Hijudai w prefekturze Oita w Japonii (21.04.2026)
Tragiczny wypadek na poligonie. W czołgu wybuchł pocisk, są ofiary
Świat
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
BIZNES
imageTitle
Otarł się o śmierć w pożarze. Właśnie podpisał zawodowy kontrakt
EUROSPORT
David Anthony Burke, znany jako D4vd
Piosenkarzowi grozi dożywocie lub kara śmierci
Świat
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Tragiczny wypadek w lesie
Tragiczny wypadek podczas wycinki. Nie żyje 43-latek
Lublin
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Dwa dni był siłą przetrzymywany w mieszkaniu i bity. Pięciu mężczyzn z zarzutami
WARSZAWA
Obrońcy oskarżonych nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami
Afera pedofilska przed sądem. Oskarżony lekarz i organista
Poznań
imageTitle
Czołowa tenisistka zrezygnowała. Skorzysta Fręch
EUROSPORT
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
BIZNES
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju
METEO
Peter Magyar
Magyar o wizycie Netanjahu i możliwym aresztowaniu. "Jestem pewien, że on o tym wie"
Świat
Wyrok jest prawomocny (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kolegę nożyczkami, ciężko raniąc go w szyję. Jest prawomocny wyrok
Olsztyn
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Co ustalili w nocy? Kaczyński: partia będzie miała dwa płuca
Polska
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
BIZNES
Akcja służb w Cięcinie pow. żywiecki
70 osób ewakuowanych po zderzeniu auta z pociągiem. Wezwano karetkę
Katowice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
WARSZAWA
usg shutterstock_2049134810
Te komórki zamiast chronić wątrobę, zaczynają ją niszczyć. Nazwa jak z horroru
Zdrowie
Turyści uwięzieni na punkcie widokowym w Rio de Janeiro
"Przerażające". Turyści usłyszeli strzelaninę, nie wiedzieli, co się dzieje
Świat
Zatrzymała go policja (zdjęcie ilustracyjne)
47-latka poznała w sieci 27-latka. Uderzył ją, związał i okradł
Białystok
Pierwszy stopień New Glenna wraca na Ziemię
Kosztowna porażka firmy Jeffa Bezosa. Problemy zaczęły się po starcie
METEO
imageTitle
Ani tokenów, ani pieniędzy. "Dopiero teraz wychodzą grube rzeczy"
EUROSPORT
Wybuch w szatni klubu sportowego w Maniowach
Eksplozja w klubowej szatni. Służby podały wstępną przyczynę
Kraków
Paryż
Koszty konfliktu wciąż rosną. Rząd rozważa zamrożenie wydatków
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica