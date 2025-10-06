Użyli radiowozu, by zatrzymać uciekającego 20-latka

Do zdarzenia doszło w Mielcu Źródło: Google Maps

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę w nocy z soboty na ulicy Wojska Polskiego w Mielcu. Policjanci z drogówki zauważyli kierowcę bmw, który wprowadził auto w poślizg, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Gdy podjęli interwencję, mężczyzna nie zatrzymał się i rozpoczął ucieczkę.

Jak przekazała mielecka policja, kierujący zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie pojazdu. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. - W trosce o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu funkcjonariusze podjęli decyzję o użyciu radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, co pozwoliło im na bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Następnie wybiegli z samochodu i zatrzymali kierowcę - poinformowali mundurowi.

Mundurowi, aby powstrzymać niebezpieczną jazdę byli zmuszeni użyć radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego Źródło: KPP w Mielcu

Usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie

Za kierownicą samochodu siedział 20-letni mieszkaniec gminy Borowa. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policjanci pobrali jednak próbkę jego krwi, by sprawdzić, czy nie znajdował się pod wpływem środków psychoaktywnych. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz narażenia innych osób na niebezpieczeństwo wypadku. O jego dalszym losie zdecyduje Sąd Rejonowy w Mielcu. Za te przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.