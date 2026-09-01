Rzeszów Wynieśli kobietę z płonącego budynku, nie udało się jej uratować Svitlana Kucherenko |

Łańcut (Podkarpacie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

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Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Moniuszki w Łańcucie strażacy dostali o 14.27. Wynikało z niego, że wewnątrz znajduje się prawdopodobnie jedna osoba.

- Po dojeździe okazało się, że pożarem objęte jest pierwsze piętro budynku mieszkalnego. W zgłoszeniu mieliśmy informację, że znajduje się wewnątrz jedna osoba, więc strażacy niezwłocznie przystąpili do przeszukania pomieszczeń budynku. Znaleźli 60-letnią kobietę. Po wyniesieniu przekazali ją służbom medycznym - poinformował st. bryg. mgr inż. Marcin Filip, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.

Tragiczny pożar domu w Łańcucie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

Nie żyje 60-letnia kobieta

Ratownicy przez długi czas prowadzili resuscytację kobiety, jednak nie przyniosła ona rezultatu. 60-latka zmarła.

Na miejscu pracowało 44 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz 11 pojazdów pożarniczych. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policja i prokuratura.