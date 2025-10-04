Były kierownik skarbówki z zarzutami

Łańcut (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcelemu D., byłemu kierownikowi Urzędu Skarbowego w Jarosławiu oraz Urzędu Skarbowego w Łańcucie. Mężczyzna odpowie m.in. za naruszanie praw pracowniczych, psychiczne znęcanie się nad podwładnymi oraz przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego.

Miał stosować mobbing

Z ustaleń śledczych wynika, że Marceli D. miał stosować wobec pracowników działania o charakterze mobbingowym. Jak opisuje prokuratura, przejawiały się one w upokarzaniu i zastraszaniu podwładnych, używaniu wulgaryzmów oraz nierównym rozdzielaniu obowiązków służbowych.

Zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, dokumentacja urzędowa i opinie biegłych, wskazują - według śledczych - że jego zachowanie doprowadziło jednego z pokrzywdzonych do targnięcia się na własne życie.

Grozi mu do 15 lat więzienia

Prokuratura zakwalifikowała czyny jako przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu karnego (przekroczenie uprawnień), art. 218 par. 1a (naruszenie praw pracownika) oraz art. 207 par. 1 i 3 (znęcanie psychiczne). Za te czyny Marcelemu D. grozi kara do 15 lat więzienia.

Sprawa trafi na wokandę Sądu Rejonowego w Łańcucie.