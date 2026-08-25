Rzeszów Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Jaśle

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Do wypadku doszło we wtorek (25 sierpnia) przed godziną 9 na drodze krajowej numer 28. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarowym Dafem z cysterną potrącił kobietę. Niestety, życia 66-latki nie udało się uratować" - przekazała w komunikacie jasielska policja.

W wypadku zginęła 66-letnia kobieta Źródło zdjęcia: KPP w Jaśle

Funkcjonariusze ustalili, że 63-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego, który kierował pojazdem, był trzeźwy.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 4⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 2⃣0⃣9⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/4n648SBBTi — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 25, 2026 Rozwiń