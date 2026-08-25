Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki
Do wypadku doszło we wtorek (25 sierpnia) przed godziną 9 na drodze krajowej numer 28. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarowym Dafem z cysterną potrącił kobietę. Niestety, życia 66-latki nie udało się uratować" - przekazała w komunikacie jasielska policja.
Funkcjonariusze ustalili, że 63-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego, który kierował pojazdem, był trzeźwy.
Policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.
Źródło: tvn24.pl