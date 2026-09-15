Rzeszów Siedem ciosów nożem, bo nie dostała trzech złotych Oprac. Martyna Sokołowska |

Jarosław (Podkarpacie) Źródło wideo: Google maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło 8 maja 2025 roku w Jarosławiu. Jak ustalili śledczy, dzień wcześniej Kamila B. wynajęła pokój pod tym samym adresem, pod którym mieszkała Genowefa Z.

Zaatakowała, bo nie dostała trzech złotych

Następnego dnia Kamila B. spotkała sąsiadkę i poprosiła ją o trzy złote. Kobieta odmówiła i wróciła do swojego pokoju. Po chwili 30-latka ponownie przyszła do Genowefy Z. i poprosiła ją o numer telefonu.

Kiedy pokrzywdzona odwróciła się, by zapisać numer, Kamila B. pchnęła ją na łóżko, przykryła kołdrą i zaatakowała Zadawała jej ciosy rękami oraz nożem.

Brutalny atak na sąsiadkę

Po ataku kobieta zamknęła pokrzywdzoną w jej pokoju i uciekła. Genowefa Z. zdołała jednak sięgnąć po telefon i wezwać pomoc.

Doznała licznych obrażeń, między innymi ran głowy, twarzy, klatki piersiowej i pleców. Miała złamaną żuchwę, żebra i mostek, a także odmę i krwiaki opłucnowe. Obrażenia stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Skazana na 15 lat więzienia

Na ostatniej rozprawie prokurator wnosił o uznanie Kamili B. za winną usiłowania zabójstwa oraz spowodowania u Genowefy Z. ciężkich obrażeń. Domagał się dla niej 15 lat pozbawienia wolności oraz 50 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

Sąd Okręgowy w Przemyślu uznał 30-latkę za winną i wymierzył jej karę 15 lat pozbawienia wolności. Kobieta ma odbywać ją w systemie terapeutycznym ze względu na uzależnienie od alkoholu. Sąd zasądził również 30 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

Wyrok jest nieprawomocny.