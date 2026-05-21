Rzeszów

Na obwodnicę wyjechał wózkiem inwalidzkim

Jechał wózkiem inwalidzkim po obwodnicy
Jechał wózkiem inwalidzkim po drodze ekspresowej (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: GDDKiA
Źródło zdj. gł.: KWP w Rzeszowie
Policjanci zatrzymali na obwodnicy Jarosławia (Podkarpacie) mężczyznę, który jechał elektrycznym wózkiem i odeskortowali go w bezpieczne miejsce. Na szczęście 57-latkowi nic się nie stało.

Policjanci z Jarosławia we wtorek (19 maja) o godzinie 16 otrzymali informację o mężczyźnie, który porusza się elektrycznym wózkiem inwalidzkim po obwodnicy miasta w kierunku Przemyśla.

"Mężczyzna jechał prawą stroną jezdni, co w znacznym stopniu ograniczało jego możliwość obserwowania nadjeżdżających pojazdów i mogło doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Źródło zdjęcia: KWP w Rzeszowie

Funkcjonariusze odeskortowali 57-latka w bezpieczne miejsce. Nie ukarali go mandatem, został tylko pouczony.

"W przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych osoby poruszające się pieszo, a także użytkownicy wózków inwalidzkich, powinni korzystać z lewej strony jezdni. Taki sposób poruszania pozwala widzieć nadjeżdżające pojazdy i odpowiednio wcześniej reagować na potencjalne zagrożenie" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Źródło: tvn24.pl
Michał Malinowski
