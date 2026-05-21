Na obwodnicę wyjechał wózkiem inwalidzkim
Policjanci z Jarosławia we wtorek (19 maja) o godzinie 16 otrzymali informację o mężczyźnie, który porusza się elektrycznym wózkiem inwalidzkim po obwodnicy miasta w kierunku Przemyśla.
"Mężczyzna jechał prawą stroną jezdni, co w znacznym stopniu ograniczało jego możliwość obserwowania nadjeżdżających pojazdów i mogło doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
Funkcjonariusze odeskortowali 57-latka w bezpieczne miejsce. Nie ukarali go mandatem, został tylko pouczony.
"W przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych osoby poruszające się pieszo, a także użytkownicy wózków inwalidzkich, powinni korzystać z lewej strony jezdni. Taki sposób poruszania pozwala widzieć nadjeżdżające pojazdy i odpowiednio wcześniej reagować na potencjalne zagrożenie" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.