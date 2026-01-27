Logo strona główna
Rzeszów

Niecodzienny widok na ulicach Przemyśla. "Uciekł niepostrzeżenie z transportu"

Emu spacerował po ulicach Przemyśla
Przemyśl
Źródło: Google Maps
Emu spacerował w niedzielę po ulicach Przemyśla (Podkarpackie). Zwierzę uciekło z transportu. Zostało odłowione przez strażników miejskich i trafiło w bezpieczne miejsce.

Oficjalny profil Przemyśla poinformował w poniedziałek (26 stycznia) w mediach społecznościowych o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło dzień wcześniej na ulicach miasta. Otóż po mieście spacerował emu.

Jak przekazał magistrat ptak "uciekł niepostrzeżenie z transportu i błąkał się nieco przestraszony po ulicach miasta".

Emu spacerował po ulicach Przemyśla
Emu spacerował po ulicach Przemyśla
Źródło: Miasto Przemyśl/Facebook

Ptak został odłowiony przez strażników miejskich i trafił w bezpieczne miejsce.

Emu spacerował po ulicach Przemyśla
Emu spacerował po ulicach Przemyśla
Źródło: Miasto Przemyśl/Facebook

Emu to gatunek nielota. Jest największym ptakiem tubylczym w Australii i drugim pod tym względem na świecie. Większy jest tylko struś.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miasto Przemyśl/Facebook

zwierzętaOchrona zwierzątPodkarpaciePrzemyślptaki
