Niecodzienny widok na ulicach Przemyśla. "Uciekł niepostrzeżenie z transportu"

Oficjalny profil Przemyśla poinformował w poniedziałek (26 stycznia) w mediach społecznościowych o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło dzień wcześniej na ulicach miasta. Otóż po mieście spacerował emu.
Jak przekazał magistrat ptak "uciekł niepostrzeżenie z transportu i błąkał się nieco przestraszony po ulicach miasta".
Ptak został odłowiony przez strażników miejskich i trafił w bezpieczne miejsce.
Emu to gatunek nielota. Jest największym ptakiem tubylczym w Australii i drugim pod tym względem na świecie. Większy jest tylko struś.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Miasto Przemyśl/Facebook