Świat Huragan Lowell. Potężny żywioł idzie na Hawaje Matylda Dziechcińska |

Zespół amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery przelatuje nad huraganem Lowell Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NOAA

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Gubernator Hawajów Josh Green ogłosił stan wyjątkowy dla całego stanu, aby umożliwić szybkie skierowanie dodatkowych zasobów w najbardziej zagrożone miejsca. Władze podkreślają, że przygotowania rozpoczęto z wyprzedzeniem, ponieważ Hawaje wciąż zmagają się ze skutkami wcześniejszych burz.

- Nasz stan wciąż dochodzi do siebie po przejściu Lali i nie będziemy czekać na kolejną burzę, zanim zaczniemy się przygotowywać - powiedział Green.

Już w ten weekend możliwe są bardzo wysokie fale, niebezpieczne prądy wsteczne oraz powodzie przybrzeżne. Szczególnie zagrożone są wyspy Kauai i Oahu. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko zalania będą wysokie pływy.

Osiągnął czwartą kategorię i ma gwałtownie skręcić

Wczesnym rankiem w sobotę polskiego czasu Lowell był huraganem kategorii czwartej w skali Saffira-Simpsona, z wiatrem o stałej prędkości sięgającej 250 kilometrów na godzinę oraz jeszcze silniejszymi porywami. Znajdował się niecałe 1000 kilometrów na południowy zachód od Hawajów. Wcześniej na krótko osiągnął piątą kategorię.

W sobotę rano Lowell przemieszczał się na zachód, ale prognozy wskazują, że jeszcze w ten weekend powinien gwałtownie skręcić na północ. Ma się tak stać za sprawą obszaru niskiego ciśnienia znajdującego się wysoko w atmosferze, na północ od Hawajów. To właśnie ten manewr będzie miał kluczowe znaczenie dla archipelagu, bo nawet niewielka zmiana momentu skrętu może spowodować znaczące przesunięcie całej trajektorii huraganu.

Prognozowana trasa huraganu Lowell Źródło zdjęcia: National Hurricane Center

Trasę żywiołu powinni bacznie obserwować przede wszystkim mieszkańcy wysp Niihau i Kauai, najbardziej wysuniętych na zachód. Jeżeli prognozowana trasa wiru się zmieni, może się on znaleźć blisko archipelagu. W takim wypadku zwiększy się ryzyko bezpośredniego oddziaływania huraganu.

Oficjalna prognoza amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) wskazuje, że w poniedziałek centrum Lowella może znaleźć się około 250 kilometrów na zachód od Niihau i 300 kilometrów na zachód od Kauai. Synoptycy podkreślają jednak, że prognoza pozostaje obarczona dużą niepewnością. Modele komputerowe przewidują zarówno przejście huraganu w pobliżu Kauai lub Oahu, jak i scenariusz, w którym Lowell minie Niihau w odległości około 800 kilometrów.