Krótka piłka, czyli quiz tygodniowy. Cztery trafienia będą dużym osiągnięciem

|
QUIZ na 5tek
Robert Lewandowski rozświetlił Empire State Building na biało-czerwono
Źródło: TVN24
Wydarzenia mijającego tygodnia okazały się równie intensywne jak opady śniegu w górach. Przytłoczeni lekko tą lawiną, tym razem zapraszamy do sekcji gimnastycznej i kulturalno-oświatowej naszego quizu. 

Gdy jednych przestraszył powrót komuny, a inni wypatrują unijnej inwazji na nasz kraj, my postanowiliśmy przesunąć nasz quiz na chwilę do sekcji gimnastycznej, a potem poszukamy wytchnienia w sztuce i historii. Gotowi? W tej zabawie już 4/7 będzie dużym osiągnięciem.

Z kim najpierw zagramy w barażach? Który piłkarz odwiedził Biały Dom? Która w rankingu jest Iga Świątek? Kogo zobaczymy na Open'erze? Kto namalował obraz Sen (Łóżko)? Słowo roku według słownika Cambridge Który król wyszedł z Nieporętu?

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: tvn24.pl

PolskaQuizSportSztukaHistoria
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
