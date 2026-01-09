Grenlandię mamy w domu, a quiz na rozgrzewkę

Quiz zimowy Źródło: Shutterstock, tvn24.pl

Zima trzyma mocno, prawie jak za Gierka. Dzieci się cieszą, bo zaraz ferie, morsy piłują przeręble, ale niektórzy mają już dość. Na lód szczególnie mocno w tym roku narzekają Amerykanie (jak jest "lód" po angielsku?). Jego miłośnikiem jest za to amerykański prezydent, ciągle ostrzący sobie zęby na wielką lodową krainę na północy.

My chwilowo mamy Grenlandię w domu. A co zapamiętaliśmy z mijającego tygodnia? Sprawdźmy w najnowszym wydaniu naszego quizu.

Michał Sznajder i Magdalena Górnicka-Partyka o działaniach ICE Czym jest "efekt jeziora"? Co oznacza Mercosur? Na jakim oceanie leży Sokotra? Jakie słowo najbardziej charakteryzuje ostatnich 12 miesięcy? "Jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat" O filmie "Jedna bitwa po drugiej"