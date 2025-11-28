Tu nawet maślarz może nie dać rady. Zmierzysz się z naszym piątkowym quizem?

Długi uścisk dłoni Witkoffa i Putina w czasie spotkania w Petersburgu (11.04.2025) Źródło: Reuters

Gdy pada śnieg, sposoby na rozgrzanie zziębniętego organizmu są różne. Jedni wybierają ciepły kocyk i owocową herbatę (zgodnie z zarządzeniem nowego marszałka bez "prądu"), inni próbują przeczekać zimę na południu - choćby i nad Dunajem, jeszcze innych rozgrzewa niemieckie masło. Nie pytajcie, czy trzeba je wcierać, albo co należy smarować. My proponujemy na rozgrzewkę przed weekendem sprawdzoną już i w stu procentach bezpieczna metodę: nasz quiz.

Co opisuje określenie "maślarze"? Kto udzielał rad Rosjanom dotyczących rozmów z Trumpem? Kto zajmuje trzecie miejsce w nowym rankingu zaufania? Kto dostaczy Polsce nowe okręty podwodne? W narrację czyjej propagandy wpisuje fejk z działem? Gdzie leży wyspa Gonâve? Jaką nazwę nosi stadion Barcelony?