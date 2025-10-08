Jak wielkim fanem Konkursu Chopinowskiego jesteś? Quiz

Konkurs Chopinowski. Do II etapu zakwalifikowało się czterech Polaków Źródło: TVN24 / Youtube.com/Chopin Institute

Jest w grupa ludzi, która raz na kilka lat wczesną jesienią na pytanie 'co słychać' odpowiada zdecydowanie: Chopina. Jeśli ty też po kilkudziesięciu wykonaniach walca As-dur odróżniasz już przejrzystość dźwięków Fazioli od klarowności Yamahy, a przy uwadze ekspertów o "aksamitnym piano subito" kiwasz ze zrozumieniem głową, to znak, że mogło dopaść i ciebie.

Jak wielkim fanem Konkursu Chopinowskiego jesteś? Sprawdźmy to w naszym quizie.