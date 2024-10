Tvn24.pl dotarł do liczącego kilkanaście tomów aktu oskarżenia, w którym drobiazgowo opisano metody działania "gangu trucicieli". Szczegóły są szokujące.

W przejmowaniu mieszkań "gangowi trucicieli" mieli pomagać mecenasi i notariusze - ich proces jeszcze nie ruszył, ale prawnikom stawiane są zarzuty, za które można iść do więzienia nawet na 10 lat.

Członkowie "gangu trucicieli" oskarżeni są o pięć zabójstw i sześć usiłowań zabójstw. Jak mówi prokuratura - tylko tyle udało się udowodnić. Proces członków tej grupy zbliża się do końca, a jej założycielom grozi dożywocie.

To stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zdobyli trop, jaki doprowadził do odkrycia grupy, która między 2014 a 2021 rokiem miała dokonać przynajmniej pięciu zabójstw.