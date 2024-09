"Gdyby ktoś to odkrył, trzeba by było ewakuować cały Zgierz i pół Łodzi"

Specyficzny zapach jest znany mieszkańcom od lat. - Jak jest wiatr od strony Łodzi, to nie da się tutaj czasem wytrzymać, a jak jest jeszcze tak ciepło, jak dziś, to ta temperatura to potęguje. To taki dziwny zapach, słodki z domieszką spalenizny - opisuje nam mieszkanka Zgierza. - To wszystko jest od tej "Boruty", mój dziadek tam pracował. Kolorowy wracał do domu, rodzice mi opowiadali. A rzeka, co tam płynie, to kolorowa zawsze była. Ładnych kilka lat nie było w niej żadnego życia. Ryby do niej wróciły dopiero kilka lat temu. Znam to tylko z opowieści - zastrzega mieszkaniec miasta.