Autor notatki wymienia w niej dotacje dla podmiotów, które - jak pisze - "mogły mieć związek z kampanią wyborczą do parlamentu w 2023 r.".

Portal tvn24.pl dotarł do wewnętrznej notatki, w której urzędnik Ministerstwa Sportu wskazuje na nieprawidłowości w rozstrzygniętym w 2023 roku konkursie "Sport dla wszystkich".

Wewnętrzne notatki, do których dotarł portal tvn24.pl, powstały w Ministerstwie Sportu w styczniu i w marcu tego roku i miały trafić do kierownictwa resortu, a także do Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy NIK w 2023 roku prześwietlili sposób realizacji programu "Sport dla wszystkich" w czasie, gdy resortem sportu kierował Kamil Bortniczuk (był ministrem w latach 2021-23).