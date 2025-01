Jego dziadek jest ostatnim polskim obywatelem w niewoli Hamasu. "Chcę go znowu przytulić. Żywego"

- Terroryści byli przekonani, że mój dziadek zginął. Zostawili go w ogrodzie. Babcia, która została porwana, była przekonana, że straciła męża. A on po prostu stracił przytomność. Gdy się ocknął, w kibucu byli już członkowie Islamskiego Dżihadu. Może to oni go porwali? - zastanawia się Daniel Lifszyc, wnuk Odeda Lifszyca, który został uprowadzony 7 października 2023 roku ze swojego domu w Nir Oz.