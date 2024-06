Otwierasz skrzynkę z wirtualnymi łupami, a w środku prawdziwe problemy

Loot boksy mają też swoją mroczną stronę - mogą stać się przedsionkiem uzależnienia od hazardu, co jest szczególnie groźne w przypadku młodych osób. A rodziców może nieraz doprowadzić na skraj bankructwa.

Psycholodzy mówią, że realna walka o wirtualne skrzynki pokazuje, jak silna jest presja rówieśnicza i jak wiele potrafimy zrobić, by zdobyć lub utrzymać swój status w grupie rówieśników.

Robbie z Australii miał 16 lat, gdy stracił około 8 tysięcy dolarów na grach hazardowych związanych z loot boksami. Był wówczas jak w transie, nie miał nad tym zupełnie kontroli. Loot boksy, czyli skrzynki z wirtualnymi łupami, wprowadziły go też w świat prawdziwego hazardu. Ledwie skończył 18 lat, od razu poszedł do kasyna. 17-letni Jonathan z okolic Londynu wydał na loot boksy wszystkie oszczędności, które dostał od rodziny na poczet przyszłych studiów. Było to prawie 3 tysiące funtów. Mogło być dużo gorzej - w Wielkiej Brytanii są rodziny, które musiały brać kredyty hipoteczne, żeby spłacić długi zaciągnięte przez dzieci na wirtualne skrzynki z łupami.