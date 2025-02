Czy dziewczynkom nie po drodze z matematyką? Nie chodzi tylko o stereotypy

A z zaszczepianiem tej wiary mamy problem - i w szkołach, i w domach. Dlatego zamiast mówić dziecku: "Ja też byłam noga z matmy i żyję", spróbuj inaczej. Nawet jeśli wzdrygasz się na wspomnienie matematyczki, pamiętaj: to się już skończyło. Nikt ci nie zrobi kartkówki, nie da jedynki. Za to możesz usiąść obok dziecka i powiedzieć: "przejdziemy przez to razem".

Z międzynarodowego badania TIMSS wynika, że to właśnie 10-letnie dziewczynki mają większe kłopoty z liczeniem. Ale to, dlaczego się tak dzieje, powinno zainteresować również rodziców chłopców.

"Ten wiek" to czasy szkolne. Mirzachani na początku edukacji wcale nie była wybitną matematczką, a po latach opowiadała, że czuła zniechęcenie do tego przedmiotu. Aż do czasu zmiany nauczyciela. To jemu udało się rozpalić matematyczny płomień tak skutecznie, że Mirzachani jako 17-latka zdobyła złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (było to w 1994 roku, a ona była pierwszą w historii dziewczyną w irańskiej drużynie). Po roku powtórzyła ten sukces, zdobywając dodatkowo maksymalną liczbę punktów. A w wieku zaledwie 31 lat została profesorką matematyki na Uniwersytecie Stanforda.