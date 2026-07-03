TUREK Woda w kranie nie nadaje się do spożycia. Komunikat sanepidu

E.coli pod mikroskopem Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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2 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku (Wielkopolska) wydał komunikat, w którym poinformował, że jakość wody ze strefy zaopatrzenia Słodków nie spełnia wymagań, a więc nie jest przydatna do spożycia.

"Przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz liczby enterokoków jelitowych" - napisano w komunikacie.

Problem dotyczy od 2 do 3 tysięcy osób. Zakaz spożycia wody z kranu w lokalizacjach:

Albertów: pos. 21-28; ul. Jęczmienna; ul. Owsiana; ul. Żytnia; ul. Zbożowa;

Obrzębin: pos. 1-59; 61; 63-94; 110-112; 119-120; 137-142; ul. Miętowa; ul. Krokusowa; ul. Rumiankowa; ul. Narcyzowa; ul. Lawendowa; ul. Migdałowa; ul. Magnoliowa; ul. Margaretkowa; ul. Różana; ul. Azaliowa; ul. Makowa; ul. J. Jędrzejewskiego; ul. Szafirowa; ul. Bratkowa; ul. Fiołkowa; ul. Aksamitna; ul. Stokrotkowa; ul. Tulipanowa; ul. Irysowa; ul. Słonecznikowa; ul. Nagietkowa; ul. Storczykowa;

Słodków: pos. 2-55; ul. Jodłowa;

Słodków Kolonia: pos. 1-2; 41-59; 62-68e; 69-79; ul. Akacjowa; ul. Brzozowa; ul. Bukowa; ul. Cisowa; ul. Jesionowa; ul. Kasztanowa; ul. Klonowa; ul. Lipowa; ul. Modrzewiowa; ul. Platanowa; ul. Sosnowa; ul. Topolowa;

Grabieniec: pos. 36-80; ul. Leśna Polana; ul. Leśne Wzgórze; ul. Podleśna;

Turek: ul. Krótka pos. 1-4; 13; ul. Konińska 24; ul. Działkowa pos. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17; ul. Zdrojki Lewe pos. 59; 61; 71; Ogródki Działkowe "Malinka" oraz Ogródki Działkowe "Jarzębinka".

Woda z kranu nie nadaje się do picia

Sanepid przestrzega jednocześnie, że woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych, np. do mycia podłóg, czy spłukiwania toalet.

"Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli)" - podkreślili inspektorzy.

Bakterie z grupy coli mogą powodować m.in. zatrucia pokarmowe oraz infekcje układu pokarmowego, moczowego i oddechowego. Ich obecność w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu instalacji lub nieskutecznej dezynfekcji.

Trwają prace, które mają przywrócić odpowiednią jakość wody. Zakaz spożywania wody z kranu obowiązuje do odwołania. Badania prowadzone są na bieżąco - również w weekend.

Urząd Gminy w Turku poinformował, że do mieszkań będzie dowożona woda butelkowana. Punkty dystrybucji wody uruchomiono również w Słodkowie (przy świetlicy wiejskiej) i w Obrzębinie (teren przy dawnym markecie). Całodobowo można się zgłaszać do straży pożarnej w Turku.

Z kolei wodę dla zwierząt gospodarskich można czerpać z hydrantu przy OSP Cisew.

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