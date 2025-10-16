Bus uderzył w drzewo. Dwoje dorosłych i dwoje dzieci w szpitalach

Niebezpieczna sytuacja na trasie Gniezno-Września. Około godziny 8.50 służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że na drodze krajowej nr 15 bus uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gulczewo (Wielkopolska).
- Volkswagen jechał w kierunku Wrześni. Z nieustalonych przyczyn zjechał w lewo i uderzył w przydrożne drzewo. W pojeździe znajdowały się dwie osoby dorosłe i trójka dzieci. Ucierpiały dwie dziewczynki w wieku 7 lat - przekazał asp. Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.
Wiadomo, że dzieci zostały przewiezione do poznańskich szpitali. Jedną z dziewczynek przetransportowała karetka, drugą Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z kolei kierowcę przekazano do lecznicy we Wrześni, a pasażerkę do Gniezna.
Na miejsce zadysponowano cztery zastępy państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Tuż po zdarzeniu droga krajowa nr 15 była całkowicie zablokowana. O godzinie 11.15 służby poinformowały, że policja wprowadziła ruch wahadłowy.
Autorka/Autor: aa/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24/Wojciech Krzemiński