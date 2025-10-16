Logo strona główna
Poznań

Bus uderzył w drzewo. Dwoje dorosłych i dwoje dzieci w szpitalach

Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Straż pożarna o zderzeniu busa z drzewem w Gulczewie
Źródło: TVN24/Wojciech Krzemiński
Pięć osób, w tym troje dzieci podróżowało busem, który rano uderzył w przydrożne drzewo w Gulczewie (Wielkopolska). Cztery osoby wymagały hospitalizacji. Na drodze krajowej nr 15 wprowadzono ruch wahadłowy.

Niebezpieczna sytuacja na trasie Gniezno-Września. Około godziny 8.50 służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że na drodze krajowej nr 15 bus uderzył w przydrożne drzewo. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gulczewo (Wielkopolska).

Na razie nie wiadomo, dlaczego auto zjechało z drogi
Na razie nie wiadomo, dlaczego auto zjechało z drogi
Źródło: TVN24/Wojciech Krzemiński

- Volkswagen jechał w kierunku Wrześni. Z nieustalonych przyczyn zjechał w lewo i uderzył w przydrożne drzewo. W pojeździe znajdowały się dwie osoby dorosłe i trójka dzieci. Ucierpiały dwie dziewczynki w wieku 7 lat - przekazał asp. Adam Wojciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Wiadomo, że dzieci zostały przewiezione do poznańskich szpitali. Jedną z dziewczynek przetransportowała karetka, drugą Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z kolei kierowcę przekazano do lecznicy we Wrześni, a pasażerkę do Gniezna.

Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Źródło: TVN24/Wojciech Krzemiński

Na miejsce zadysponowano cztery zastępy państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Tuż po zdarzeniu droga krajowa nr 15 była całkowicie zablokowana. O godzinie 11.15 służby poinformowały, że policja wprowadziła ruch wahadłowy.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: aa/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24/Wojciech Krzemiński

TAGI:
PolicjaStraż pożarnaDrogi w Polsce
